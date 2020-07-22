В Мексике «восстала из-под земли» древняя гробница

22.07.2020, 11:49, Разное

Междисциплинарная научная группа во главе со специалистами Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) после года работ по восстановлению показала тысячелетнюю роскошную усыпальницу, которая буквально “восстала из-под земли”.

Ученые узнали о существовании этой гробницы в 2017 году, когда в Мексике произошло мощное землетрясение. “Восставшую из-под земли” усыпальницу обнаружили жители деревни Сантьяго Тилло, штат Оахака. Она расположена в нескольких километрах от этого населенного пункта.

Селяне заметили дыру, которая образовалась в земле. Они сообщили о ней местным властям. Прибывшие на место археологи выяснили, что дыра образовалась из-за обрушения каменных плит, которые сверху накрывали гробницу и сдвинулись во время подземных толчков.

По мнению ученых, эта гробница принадлежала микстекам – народу, который был подчинен ацтекам. Ее возраст, вероятно, составляет от 1100 до 1700 лет. Предположительно, большую часть прошедшего времени она провела под землей. Для ее реставрации мексиканские ученые пригласили своих коллег из Швейцарии, которые имеют хороший опыт восстановления египетских гробниц.

В результате кропотливой работы так называемая гробница 1 Лома Тендома была спасена археологами. В частности, им удалось восстановить разноцветные фрески на стенах. Они оказались символами из ритуального календаря микстеков. В общей сложности удалось идентифицировать 28 таких символов: “кролик”, “олень”, “ящерица”, “дом” и другие.

Заслуживает внимания и сама архитектура гробницы. Изначально в земле была выкопана большая яма. Затем ее стены покрыли блоками из камней разного вида: песчаника, известняка и базальта. Все эти породы характерны для данного региона. Щели между блоками были забиты красноватой глиной.

Гробница состоит из двух прямоугольных камер, соединенных между собой коридором. Главная из этих камер украшена восемью великолепными фресками, выполненными в стиле сапотеков – еще одного доиспанского народа. Стены были покрыты красным пигментом.

В погребальных камерах команда археологов обнаружила останки семи человек, в том числе троих детей. Судя по найденным здесь же предметам, все они принадлежали к высшему сословию. Вероятно, это были представители царских семей.

Погребены эти люди были в разное время – между 300 и 900 годами нашей эры. В зубах у некоторых из них были обнаружены вставки из драгоценных камней. Подобные украшения были привилегией самых знатных людей.

Кроме того, в гробнице было найдено два алебастровых сосуда и 45 керамических изделий, в том числе 12 чаш, украшенных яркими пигментами. Все эти пигменты были натуральными. Археологам удалось восстановить три оттенка синего цвета, по два оттенка желтого и красного цвета, а также по одному оттенку зеленого, розового, черного и белого цветов.

Ученые отмечают, что эти пигменты были использованы древними мастерами очень изысканно, что позволило создать внутри гробницы “торжественную внутреннюю атмосферу”.