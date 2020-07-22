Скандалы: Кто продал Байкал

22.07.2020, 10:25, Разное

Единороссы отменили природоохранный статус территорий вокруг озера

Депутаты Госдумы приняли ряд законов, касающихся Байкальской природной территории. В частности, 15 июля в третьем чтении принят законопроект «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который позволит до 31 декабря 2024 года не проводить государственную экологическую экспертизу для всех объектов, связанных с модернизацией транспортной инфраструктуры. Также, согласно законопроекту, на территории разрешены виды деятельности, позволяющие увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Если говорить проще, теперь закон позволяет переводить земли лесного фонда в земли иных категорий и, соответственно, вырубать столько леса, сколько это покажется необходимым.

«Строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий» — указано в законопроекте.

По словам специалиста в природоохранном законодательстве, эксперта «Гринписа России» Михаила Крейндлина, этот законопроект опасен именно из-за того, что он отменяет экологическую экспертизу, которая является единственной законодательно закрепленной формой экологической оценки инфраструктурного объекта. Также экспертиза обеспечивала права граждан на получение информации о том, что планируется делать на их территории, то есть жители страны могли влиять на принятие экологически значимых решений.

Из-за законопроекта теперь Байкал можно застраивать без общественных слушаний.

Вероятно, что пункт, в частности об отмене экспертизы, лоббировался, потому что чиновники и сами осознают, каким плачевным для Байкала может стать строительство транспортных объектов, несмотря на публичные высказывания о том, что их возведение будет контролироваться и не нанесет серьезного вреда.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы Николай Николаев объяснил решение о вырубке леса тем, что экология сегодня является большой политикой. По его словам, БАМ и Транссиб принесут большую выгоду для России и Китая, так как по магистралям можно будет перевозить товары из Китая в Европу.

«Чтобы расширить БАМ, нужно убрать полоску леса. Хочу напомнить, что, согласно принятому закону об обязательном лесовосстановлении, эта полоска должна быть в обязательном порядке высажена на территории данного региона. Изначально эта железная дорога строилась как магистраль, которая связывает Дальний Восток с Центральной Россией. И это единственная подобная магистраль», — заявлял Николаев.

Никаких ограничений касательного того, каких размеров может быть «полоска» леса, законопроект не предусматривает.

Внесением законопроекта «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в Госдуме занимаются депутаты Н.Н. Гончар («ЕР»), И.В. Сапко («ЕР»), Р.В. Кармазина («ЕР»), П.М. Федяев («ЕР»), В.И. Афонский («ЕР»), И.М. Гусева («ЕР»), Н.В. Малов («ЕР»). Однако эксперта «Гринписа России» Михаил Крейндлин предполагает, что основными лоббистами являются Минтранс и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, который отвечает за строительство и развитие инфраструктуры.

Также Министерство природы вынесло на обсуждение обновленный перечень видов деятельности, которые запрещены в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Хотим напомнить, что Байкальская природная территория поделена на три части: центральную, буферную и зону атмосферного влияния. При этом центральная является особо охраняемой природной территорией, и ее границы входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В новом перечне от Минприроды указано, что действовавший ранее запрет на хозяйственную деятельность по берегам Байкала теперь не будет распространяется как на инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов федерального правительства, так и на указы и распоряжения президента России.

«Этот проект вообще чудовищный. Например, гипотетическая ситуация: какой-нибудь китайский инвестор приходит к губернатору Бурятии и говорит, что он хочет построить какой-нибудь целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале и вырубить для этого весь оставшийся лес. Губернатор пишет письмо президенту, президент назначает рассмотрение этого вопроса. Это значит, что — все, он будет построен», — объясняет Михаил Крейндлин возможные последствия нового перечня от Минприроды.

То есть обсуждаемые сейчас законопроекты буквально развязывают руки для строительства даже самых опасных объектов у Байкала.

Теперь все будет зависеть от того, насколько умело тот или иной чиновник станет объяснять президенту, что именно ему кажется необходимым для возведения на Байкальской природной территории.

Экологические общественные организации, в числе которых «Социальный экологический союз», «Реки без границ», требуют, чтобы Минприроды отказалось от принятия нового перечня запрещенных действий на Байкале.

Недавно в Сети появилась петиция, адресованная правительству РФ и Минприроды, которая призывает запретить вырубку лесов у озера. «Один из главных пострадавших — озеро Байкал: исчезновение леса по берегам втекающих в него рек является важной причиной наблюдаемого в последние годы обмеления «великого моря», — отмечают в своем обращении активисты.

В 1996 году озеро Байкал было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по всем возможным критериям. Когда озеро включали в список ЮНЕСКО, руководству России был предъявлен ряд рекомендаций, одним из которых являлось принятие Федерального закона об охране озера Байкал. Также было рекомендовано увеличить ресурсное обеспечение деятельности прилегающих к озеру заповедников и национальных парков, которые и планируется вырубить для строительства транспортных объектов.

Экологи считают, что подобное отношение к озеру и прилегающим территориям приведет Россию к репутационным потерям на международной арене.

«ЮНЕСКО очень пристально наблюдает за тем, что происходит на Байкале. Фактически раз в два года они требуют от России отчетов и пишут потом о своей обеспокоенности. Мы и наши коллеги сообщили им обо всех этих новациях. И с очень большой вероятностью Байкал будет включен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Это совершенно позорный факт, потому что он означает, что государство, которое само предложило внести тот или иной объект в список всемирного наследия, вообще не обеспечивает его сохранность.

Никакая цивилизованная страна не будет такому рада. И основные объекты, которые под угрозой, находятся в таких странах, как Демократическая Республика Конго или Гондурас. Очень не хотелось бы, чтобы наша страна вошла в этот список, но она все делает, чтобы войти», — говорит Крейндлин.

Фариза Дударова