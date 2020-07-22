Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принца Джорджа в честь его дня рождения

22.07.2020, 10:10, Разное

Любовь Кейт Миддлтон к фотографии давно известна — причем не только другим представителям британской монархии, но и всему миру. Ведь сделанные лично ей снимки герцогиня Кембриджская не прячет, обычно выкладывает в общий доступ в Instagram Кенсингтонского дворца и приурочивает эти публикации к дням рождения родных и близких. Так, несколько часов назад в сети и появились новые снимки авторства Кейт — и героем их стал сегодняшний именинник принц Джордж, которому исполнилось 7 лет.

В преддверии седьмого дня рождения принца Джорджа мы делимся его новыми фотографиями, сделанными герцогиней Кембриджской,

— гласит подпись под фото.

Принц Джордж

С этими кадрами семейный фотоальбом семейства герцогини Кембриджской вновь пополнился. Напомним, что в последний раз Кейт бралась за объектив совсем недавно: в честь дня рождения своего супруга принца Уильяма 21 июня она сделала несколько семейных фото. А 2 мая также опубликовала новые работы своего авторства — и героиней снимков стала ее дочь Шарлотта. Девочке исполнилось 5 лет.

Что касается кадров с Джорджем, то они, судя по всему, были сделаны в загородной резиденции Кейт и Уильяма в Анмер-Холле, где пара и провела карантин. Свой день рождения мальчик наверняка проведет там же: несмотря на то, что его родители уже начали выходить в свет, собирать большую компанию друзей они явно не станут. Зато в прошлом году, на 6-летие Джорджа Кейт устроила настоящее празднество со множеством сладостей и, по сообщениям британских СМИ, подарила мальчику детский электромобиль и бинокль для наблюдения за птицами. К слову, тогда мама именинника также публиковала сделанные ей фото.

Кейт Миддлтон и принц Джордж, 2019 год

Напомним, что принц Джордж Александр Луи Кембриджский появился на свет 22 июля 2013 года в частном крыле госпиталя Святой Марии в районе Паддингтона в Лондоне. А уже на следующий день состоялся дебют малыша: Кейт появилась вместе с ребенком на ступенях госпиталя. Правнук королевы, он является 43-м по счету претендентом на престол.