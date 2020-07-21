Для чего инопланетяне повредили ДНК человека?

21.07.2020, 21:25, Разное

Человечество было востребовано всем нашим существованием из-за маленькой вещи, называемой человеческой ДНК. Наша ДНК была повреждена, и мы были ошеломлены до такой степени, что никогда не знали, насколько невероятны мы на самом деле.

Наша ДНК активируется, то есть эти две биологические нити ДНК начинают говорить с теми 10 нитями ДНК, которые спирально переплетаются через них.

Эти 10 нитей ДНК были намеренно отрезаны от нас, потому что эти 10 нитей являются нашими межпространственными нитями.

Они «обрезали» эти нити, чтобы не разговаривать с двумя биологическими нитями. Они не могли общаться, так что это держало нас в очень низком вибрационном существовании. Это изолирует нас от невероятной реальности.

Это означает, что наша ДНК состоит из 12 нитей, и есть одна нить для каждого измерения, и эта определенная нить соответствует этой плотности опыта, именно переживания этих более высокочастотных плотностей являются тем, что продолжает нашу эволюцию, и это то, от чего они пытаются нас удержать.

Эта реальность-то, где находятся все наши экстрасенсорные способности, телепатия, целительные способности, путешествия во времени, где хранятся все ваши записи Акаши и многое, многое другое!

Этот темный враг пытается стереть первоначальный план человеческой ДНК, который мы пробиваем назад, чтобы достичь возвращения к нашему первоначальному плану, как во время нашего создания. Эти темные правители пытаются подавить наше восхождение!

Нам нужно посмотреть на то, как далеко заходят эти психопаты, чтобы понизить уровень нашей ДНК. То есть они пытались подавить наше восхождение химическими веществами, токсинами, ядами, прививками, ГМО-продуктами, они бомбардируют нас низкочастотными сигналами, чтобы держать нас под контролем.

В настоящее время они находятся в массовом стремлении к физическому, глобальному контролю, потому что они не могут остановить то, что происходит из-за этого невероятного человеческого пробуждения! Это истинное свидетельство нашей невероятной силы, на которую приходится идти этим грязным игрокам.

Эти элитные инопланетные психопаты живут в крайнем страхе перед пробуждением человечества и расширением нашего сознания, потому что они теряют все, что означает полный контроль над всей своей империей.

План врага состоит в том, чтобы стереть каждый бит нашего исходного кода, чтобы достичь полного контроля над человеческой расой. Я уже говорил, что именно это случилось с серыми .

Это значит, что еще в 80-е годы была большая фаза похищения человечества серыми, потому что они стали полностью искусственным интеллектом.

Они теряли всю силу индивидуального мышления и нуждались в нашей ДНК, чтобы вернуть ее, но безрезультатно. Они тоже были жертвами этих рептилий . Они были и остаются вымирающей расой.

Цель этих темных игроков-скрещивание человеческой расы . Быть расой коррумпированного, неэмпатичного ИИ без индивидуального мыслительного процесса и эмоций.

Потому что с эмоциями мы задаем вопросы, поэтому, в свою очередь, мы хотим получить ответы, что является главной угрозой для них.

Они хотят, чтобы мы были коррумпированной, искусственной родословной, чтобы нас было легче контролировать. Они пытаются подавить нашу частоту, и чтобы сделать это биологически, они делают это с помощью ядов, токсичных прививок, ядовитой пищи и т.д.

Чтобы сделать это сознательно, они делают это посредством частотной бомбардировки низких вибрационных сигналов . Люди, которые изначально не обладают психической стабильностью, легко поддаются влиянию этих сигналов.

То есть, если они собираются сойти с края, эти сигналы и частоты будут толкать их. То есть они теряют рассудок.

Эти темные правители знают границы и ограничения, ограничивающие наш духовный рост. Потому что наша ДНК существует не только биологически, но и пространственно. Они пытались уничтожить нас биологически и в то же время сознательно, но этого не произойдет.

Эти элитные психопаты знают, что они вот-вот потеряют свою могущественную империю, и они не собираются отпускать ее без боя. Отсюда и нынешняя глобальная ситуация. Это будет тяжело, очень тяжело, но у человечества нет другого выбора, кроме как сражаться.