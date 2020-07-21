Татуировки, опасные сальто и раковина для мамы от Николая Баскова: Настя Ивлеева запустила новое шоу на YouTube

21.07.2020, 13:20, Разное

В конце июня Настя Ивлеева объявила о том, что планирует ворваться на YouTube с новой вариацией своего проекта “Прямой карантин”. И вот, этот день настал: телеведущая представила первый выпуск шоу “З.Б.С.”, что расшифровывается как “Звезды. Бабки. Ставки”, в качестве первого гостя пригласив народного артиста России Николая Баскова.

Настя Ивлеева и Николай БасковСценарий шоу заключается в том, что Настя и приглашенная звезда поочередно крутят рулетку: в зависимости от выпавшего им челленджа они решают, за какую сумму готовы его выполнить. Если Настя или гость не могут повторить челлендж, сумма финальной ставки отправляется его автору. Если Ивлеева повторяет челлендж, звездный гость выплачивает ей ее ставку, и наоборот. В случае с Николаем Басковым скучать у экранов зрителям точно не пришлось: Ивлеева набила себе тату в виде эмодзи, накрасила губы ногами, Басков кувыркался с надувным мячом и прикреплял прищепки на язык.

У меня такое ощущение, что Киркоров придумал это шоу, чтобы я здесь убился,

– пошутил Басков, который за время шоу успел подружиться с мамой Ивлеевой, Натальей, и даже подарил ей раковину. Это случилось после того как подписчики раскритиковали телеведущую за демонстрацию красивой жизни, в то время как ее мама и брат живут в скромной квартире в деревне Ленинградской области.