Холли Берри необычным способом представила своего нового возлюбленного

21.07.2020, 12:15, Разное

Актриса Холли Берри не любит распространяться о своей частной жизни, и самоизоляция из-за пандемии COVID-19 этому только способствует. Но иногда звезде все же хочется разнообразить ленту Instagram, где регулярно появляются снимки ее тренировок и красивого тела, и так редко – что-то действительно личное. Вчера, например, Холли опубликовала снимок двух пар ног – своих и таинственного незнакомца, который, похоже, является ее бойфрендом.

Холли БерриSunday. Funday,- подписала фото Берри, снабдив его эмодзи в виде сердца. Сердечки этому посту и пожелания счастья поставили и многие друзья 53-летней актрисы, включая Наоми Кэмпбелл и Элиз Нил. Остается только ждать, когда Холли решится опубликовать не только ноги возлюбленного, но и его портрет.

Холли Берри с бойфрендомНапомним, ранее Холли Берри встречалась с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого 16 марта 2008 года родила дочь Налу. После расставания Холли познакомилась с Оливье Мартинесом. Пара поженилась в 2013 году – за несколько месяцев до рождения их сына Масео. О разводе Холли и Оливье заявили в конце октября 2015 года. Чуть позже в интервью Холли рассказала о своем состоянии после развода:

Я в порядке, правда. Я продолжаю улыбаться, двигаться вперед и по-настоящему счастлива от того, что нахожусь сейчас здесь. Неважно через какие трудности вам нужно пройти в данный момент, вы должны не унывать, перестать думать о себе и своей жизни и сосредоточить свое внимание на других. Это лучшее средство в любой ситуации, даже если вам очень тяжело и вы вообще не желаете иметь с кем бы то ни было дело.

Затем возлюбленным Холли стал музыкальный продюсер Alex da Kid, настоящее имя которого Александр Грэнт. Он известен по работе с такими музыкантами, как Рианна, Dr. Dre, Эминем и группа Imagine Dragons, и был номинирован на премию Grammy. Холли и Алекса, который младше ее на 16 лет, впервые стали замечать вместе в июле 2017 года. Рассекретить свои отношения они решили осенью, сначала вместе появившись на вечеринке LOVE x Miu Miu, прошедшей в рамках лондонской Недели моды, а затем опубликовав в социальные сети идентичные совместные фотографии с подписью “Мой баланс”. В ноябре пара провела романтический отпуск на острове Бора-Бора во Французской Полинезии, где отметили День Благодарения. Алекс и Холли расстались после 5 месяцев отношений.

Alex da Kid и Холли Берри Холли Берри и Оливье Мартинес с сыном Масео