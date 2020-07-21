Рита Ора закрутила роман с режиссером Роменом Гаврасом

21.07.2020, 10:13, Разное

Певица Рита Ора не привыкла находиться в одиночестве, а к чему она точно привыкла, так это менять мужчин как перчатки. Новым объектом ее обожания, если верить западным инсайдерам, стал французский режиссер и клипмейкер греческого происхождения Ромен Гаврас. На его счету множество клипов для звезд первой величины, включая Канье Уэста, Jay-Z, M.I.A., Arctic Monkeys, а также несколько полнометражных фильмов – “Наш день придет”, “Мир принадлежит тебе”.

Рита ОраКак сообщает Daily Mail, отношения между 29-летней Ритой и 39-летним Роменом довольно серьезные: их несколько раз видели вместе, и вели она себя, как самая настоящая пара. В частности, они были замечены в Сохо-Хаус в Лондоне, куда направились вместе с друзьями:

Рита выбралась в город с друзьями. Но она серьезно относится к Ромену и по-настоящему влюблена. Это впервые, когда она серьезно рассматривает кого-то за последние годы.

Ромен ГаврасНапомним, последним официальным романом Оры считались отношения с Рафферти Лоу. Впервые о романе между певицей и старшим сыном Джуда Лоу заговорили после церемонии British Fashion Awards, которая состоялась в Лондоне в начале декабря 2019 года. После официальной части мероприятия Ора отправилась тусоваться в Harry’s Bar с Лоу, с которым у нее закрутился роман на съемочной площадке фильма Twist. В тот вечер они вместе покинули клуб глубоко за полночь, а на следующий же день они также вместе отправились на работу и были замечены на улицах Лондона со всей съемочной командой.

До Рафферти эффектная певица недолго встречалась с актером Эндрю Гарфилдом и даже “посягала” на сына еще одной голливудской звезды – Виктории Бекхэм. Но, по словам инсайдеров, та запретила Бруклину видеться с Ритой. Еще раньше она состояла в отношениях с музыкантом Эндрю Уоттом, о расставании с которым сообщила на шоу Jonathan Ross Show, и с шотландским диджеем Келвином Харрисом.

Рита Ора и Рафферти Лоу