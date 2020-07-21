Моя бабушка и прабабушка из Мексики видели гномов

21.07.2020, 7:39, Разное

"Моей прабабушке сейчас 90 лет, это произошло много лет назад, когда она была молодой. Моя бабушка и ее сестра тоже видели такие вещи.

В те годы моя семья жила на ранчо в Мексике, вдали от больших городов, и рядом с ними было всего несколько домов. У них не было электричества, телефона, даже нормальных дорог.

Итак, гномы. Дома на ранчо и их соседи стояли на берегу реки, откуда люди брали воду, рыбу и другие ресурсы. По словам бабушки, гномы тоже приходили со стороны реки. Люди верили, что они жили там много веков, потому что эти места были совершенно безлюдными и не тронутыми человеком.

Гномы были не крошечными, они были примерно с рост маленького ребенка, и они не были злыми существами, скорее просто озорниками и шутниками. Гномы особенно любили играть с человеческими детьми.

Местные жители настолько привыкли к существованию этих странных маленьких человечков, что для них они с годами превратились в нечто вполне приемлемое. Моя прабабушка рассказывала, что она тоже играла с гномами, и не только когда была маленькой, но и когда была уже почти подростком.

Гномы приходили в дома людей по ночам и именно тогда дети играли с ними. С собой гномы приносили людям разные подарки, которые оставляли для младенцев. Они принесли однажды подарок для моей бабушки, которая тогда лежала в колыбели.

А однажды моя прабабушка проснулась утром и пошла проверить колыбель с дочерью, она заметила как вокруг колыбель расставлены мокрые камни из реки, а еще там лежали кучи грязи и водорослей, тоже из реки.

Подобные истории разного рода рассказывали и другие местные жители. У кого-то гномы катались на лошадях, кто-то видел их на крыше дома и слышал их тонкий смех.

Я не помню, называла ли моя прабабушка их каким-то особенным словом, в основном их звали просто гномами, гоблинами или по-местному – дуэнде. Когда я спросил, почему сейчас гномов не видят, она сказала, что когда мир начал изменяться, гномы перестали приходить к людям.

Сейчас я расскажу историю про существо по имени Тепас. Однажды родственник моей бабушки, который жил рядом с ранчо, шел на рассвете к реке на рыбалку. Он заметил на другом берегу реки к "женщину с идеальным телом" в белом платье и с длинными черными волосами. Она стояла к нему спиной и поэтому лица ее он не видел.

Он стал подходить к ней ближе и все время звал, но она обернулась лишь когда он подошел совсем близко. И тогда мужчина увидел, что ее лицо это голые кости черепа. парень завопил от страха и потерял сознание, потом его нашли, увезли в больницу, но он еще очень долго лежал там с желтой лихорадкой.

Эта встреча сломала его психику, с тех пор он всегда был напуган. И потом другие люди тоже стали встречать эту женщину-череп, причем не одну, а несколько за раз. Иногда женщины просто стояли, иногда гуляли у берега реки. Люди говорили, что эти существа, которым дали прозвище "Тепас", живут в той же стране, что и гномы.

Это лишь несколько историй о том, что мне рассказывали, и я не знаю, как к ним относиться. Я лично никогда не встречал ничего подобного, однако я нахожу подозрительным, что истории о гномах есть по всему миру и они очень похожи.

Кроме того, когда мои прабабушка и бабушка рассказывали мне эти истории, они говорили это так, что выглядело, что они верят в это, что они не лгут".