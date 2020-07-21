Младенец-мутант или реально что-то внеземное: Кем же был «Пришелец Алёшенька»?

21.07.2020, 7:39, Разное

В 1996 году пожилая жительница поселка Каолиновый под Кыштымом, Челябинская область, Тамара Просвирина обнаружила в кустах странное крошечное существо.

Существо было живым, издавало необычный писк, двигалось и напоминало человечка, высотой всего 30 см. У него не было видно половых органов, череп напоминал "бутон" цветка, а рот и нос были такими крошечными, что едва заметными.

Пенсионерка приняла его за ребенка, принесла к себе в квартиру, назвала Алёшенькой и пыталась за ним ухаживать и кормить. Но однажды пенсионерку увезли в психбольницу и пока она там лежала, существо погибло и мумифицировалось.

Так как пенсионерка состояла на учете из-за психического заболевания, никто из ее соседей по дому не верил ее словам о том, что в ее квартире находится "сынок Алёшенька". И именно из-за ее частых рассказов об этом, они и вызвали Скорую, которая госпитализировала Просвирину и оставила "младенца" без присмотра.

Когда трупик существа наконец обнаружила милиция и началось расследование, родственница пенсионерки подтвердила, что она и правда видела это существо живым, и что оно действительно пищало. А потом тельце "пришельца" бесследно пропало.

С тех пор о загадочном "Кыштымском гуманоиде" время от времени появляются громкие статьи с претензией на сенсацию, но они на самом деле не открывают миру ничего нового.

Самым известных из документальных фильмов об "Алёшеньке", является фильм "Кыштымский карлик", который снял известный журналист Андрей Лошак. Но он тоже по факту не несет новой информации.

По мнению Лошака и многих других экспертов, на самом деле "Алёшенька" являлся недоношенным младенцем с врожденными уродствами. В 1950-х годах в Кыштыме произошла очень крупная промышленная катастрофа на химкомбинате "Маяк", первая техногенная радиационная ситуация в СССР. Возможно, что именно радиация и породила спустя годы "Алёшеньку".

Была выявлена даже мутация, с которой родился этот младенец, она называется "Череп в форме трилистника" и описана в медицинской литературе. Также была проведена экспертиза простынки, в которую долгое время был завернут трупик "Алёшеньки". Она обнаружила следы человеческой ДНК "со множеством патологий в развитии".

Казалось бы, история "пришельца" полностью развенчана и из "Тайны ХХ века" превратилась в достаточно банальную реальность о выкинутом больном ребенке, которого подобрала психически больная женщина. Но не все так просто.

Недавно бывший следователь кыштымского УВД Владимир Бендлин пояснил в интервью телеканалу "Звезда", что странные аномалии в Кыштымском районе наблюдаются регулярно.

"Тут и ребеночек с ластами рождался. И были существа с вертикальным зрачком, отсутствием ушных раковин, половых органов. Не так давно на посту, где я дежурю, кроликов выпустили. Одного нашли, у него из горла кровь высосана", – рассказывал Бендлин.

А что касается "изуродованного младенца", то по словам Бендлина, никак не мог ребенок с теми мутациями, что ему приписывают, прожить так долго в доме у пенсионерки без посторонней помощи. И более того:

"Судя по показаниям специалистов, не мог ребенок с такими отклонениями даже родиться живым", – отметил бывший следователь.

Но даже если принять версию, что "Алёшенька" был сильно недоношенным младенцем с мутациями и каким-то чудом сумел какое-то время прожить у психически нездоровой женщины дома, питаясь водичкой, кусочками конфет и творогом, которыми она его кормила, как можно объяснить отсутствие у него пупка на животе?

Большую и подробную статью о том, как расследовали дело "Кыштымского карлика" и опрашивали очевидцев, можно прочитать по ссылке.