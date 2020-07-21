Пожар на УДК «Бон Омм Ричард»

21.07.2020, 7:37, Разное

18 июля 2020,

В США на ВМБ Тихоокеанского флота Сан-Диего уже не первые сутки горит (скорее, догорает) универсальный десантный корабль (УДК) Bonhomme Richard LHD-6 типа Wasp водоизмещением более 40 тысяч т.

“Простак Ричард” и будущий адмирал флота российского

Имя корабля переводится как “Простак Ричард”, или, скорее, “Простак Ришар”. Это имя носил 42-пушечный флагман эскадры американских военных кораблей во время Войны за независимость США. Правда, покупка большей части самих кораблей была оплачена послом САСШ в Париже Бенджамином Франклином (тем самым, который придумал громоотвод), на деньги французских частных лиц (или это было обставлено таким образом). А вот экипажи там были в значительной мере набраны из французов, командовали большей частью кораблей тоже французы, а два корабля и вовсе были частными каперами из Франции. Впрочем, были там и жители североамериканских колоний, и даже пленные англичане, которые оказались не прочь попиратствовать против своих же: эскадра занималась охотой на торговое судоходство англичан, то есть бизнес был выгодным.

Эскадру возглавлял шотландский моряк и капер — коммодор Джон Пол Джонс, прозванный потом “отцом американского флота”. Сам этот корабль недолго был его флагманом и затонул в ходе боя у мыса Фламборо-Хэд с англичанами в 1779 г., который обе стороны посчитали своей победой, а жители США и объявили потом символом “рождения” ВМС США, хотя именно американцев в том бою было мало. “Простак” затонул, но Джон Пол Джонс успел захватить его противника, фрегат “Серапис”, зато, правда, конвой, который англичане охраняли, все же ушел, а там было около 40 судов и принадлежали они так называемой “Московской компании” британцев, известной еще со времен Ивана Грозного.

А сам коммодор Джонс, после Войны за независимость заскучав, поступил на русскую службу, получив контр-адмиральское звание из рук Екатерины Великой, и отличился в боях при Очакове в 1788 г., где была разгромлена турецкая эскадра и взята крепость. Но, по ряду причин, в РФ он не прижился, завел себе множество врагов, включая светлейшего князя Григория Потемкина, и уехал во Францию, где через несколько лет и умер, причем сохранив американское гражданство, звание и денежное довольствие контр-адмирала Российского Императорского флота (матушка Екатерина не была мелочной женщиной).

Этим именем, кроме нынешнего УДК и 42-пушечного парусника, назывались три корабля, но постройка одного была отменена во время Гражданской войны, один раз так назвали авианосец CV-10 типа Essex. но затем он был переименован в Yorktown, и еще раз это же имя получил опять же один из 24 “Эссексов”, CV/CVA-31, списанный лишь в 1971 г., а утилизированный и вовсе в 1989 г. Хотя и УДК часто зовут легкими авианосцами. В частности, Bonhomme Richard проходил переоснащение в том числе и под использование истребителей F-35B.

Сварщик — главный враг корабля в ремонте

Корабль загорелся во время ремонтных работ, выполнявшихся на плаву у пирса, причина возгорания пока неизвестна. Сообщают и о вине сварщиков, и о взрыве. Но горел корабль вовсю. Пожар начался в районе нижней грузовой палубы, над машинным отделением и топливными танками с 3700 т топлива, но под ангарной палубой. Топливо, правда, удалось отстоять, но корабль, похоже, выгорает весь выше десантной палубы и ангарной, хотя пламя уже локализовано только в носовой и кормовой частях; в центральной части, видимо, все уже сгорело. С самого начала на корабле было слишком мало экипажа (160 человек из 1100, а должно было быть порядка 300 на борту даже в базе), да еще и системы противопожарной сигнализации и пожаротушения были отключены, ведь корабль находился в ремонте.

Борьба с огнем ведется и силами пожарных расчетов на машинах, и экипажными командами с этого и других кораблей, поливают пожарные катера и вертолеты. Но пожар на момент написания материала еще продолжался. Пострадавших уже более 60 человек (из них 23 — гражданские пожарные), погибших нет. Погнулись стальные конструкции, алюминиевая надстройка “остров” частично рухнула и расплавилась, возник крен на правый борт от принятой воды, хотя его удалось уменьшить. Но затем, через трое суток пожара, когда центральная часть и надстройка в основном выгорели, а огонь был локализован в носу и корме, но продолжал гореть, крен возник уже на левый борт, причем намного более значительный. Пожарных и моряков ввиду опасений, что корабль завалится на пирс, пришлось убрать с корабля и пирса. Потом, правда, появились сообщения, что их вернули обратно, но крен, судя по фото, никуда не делся. Более того, к вечеру 16 июля отчитались и о том, что корабль вроде бы догорел и потушен.

УДК “Бон Омм Ричард” 16 июля 2020 г. Крен весьма заметен и составляет порядка 10 градусов, а, учитывая большие открытые пространства десантных палуб, доковой камеры и ангарной палубы, где перетекание воды остановить практически невозможно, ситуация весьма непростая

Даже когда корабль полностью станет безопасен в плане пожара и не перевернется, то его почти наверняк, спишут: огонь горел больше 3 суток, и в большей части корабля свойства стали необратимо изменились от контакта с высокотемпературным пламенем.

Да и ремонт потребует огромных сумм и времени. Уже в прессу вбрасываются тезисы о “возрастном корабле”, хотя 22 года для УДК не возраст, они по 40-50 лет служат. К тому же некоторое число крупных десантных кораблей хотят списать — теперь меньше думать над выбором. Лишившейся танков, части другой техники и сокращаемой и реформируемой американской морской пехоте нужно меньше кораблей, да и большие “десантники” теперь считаются опасными нынешним комендантом КМП — их в первую очередь будут топить новейшие русские гиперзвуковые ПКР, после авианосцев, конечно.

Сварщики, если это опять они, погубили и покалечили десятки, если не сотни кораблей во всех флотах, не исключая и нашего, конечно же. Так, месяц назад во Франции в ходе сварочных работ дотла выгорела АПЛ Perle, которую наверняка спишут. Мы помним пожары и на нашем флоте, и на китайском, и на многих других. А что до ВМС США, то, как пишут американские СМИ, “от пожаров США потеряли флот, которого у многих стран никогда и не было, но за это почти никто не ответил”. В США уже раздаются вопросы: ответит кто-то из адмиралов и офицеров за творящийся бардак на флоте или опять нет?

Печальный неполный список

20 мая 2011 года — USS Spruance.

Эсминец USS Spruance (DDG-111) был поврежден во время послепоставочных испытаний на заводе General Dynamics Bath Iron Works в штате Мэн, когда обычные испытания газотурбинных двигателей привели к пожару в двигательной установке корабля. “Спрюэнс”, унаследовавший это имя от многочисленной серии эсминцев постройки 70-80-х, он уже прошел ходовые испытания и был передан ВМС, а верфь проводила работы над новым эсминцем, видимо, устраняя недоделки, когда и случилось возгорание. К счастью для них, фатального характера повреждений не было.

23 мая 2012 года — USS Miami.

Многоцелевая АПЛ USS Miami (SSN-755) загорелась во время ремонта на Портсмутской военно-морской верфи в Киттери, штат Мэн, в результате чего позже было установлено, что это поджог. Сварщик Кейси Джеймс Фьюри признал себя виновным в том, что устроил пожар, причинивший 700 млн. долл. ущерба, потому лишь, что ему надоело ходить на работу и вообще хотелось “свалить” с верфи пораньше, пивка попить. Результат этой анекдотической истории: АПЛ списали.

3 марта 2015 года — USS Gunston Hall.

Десантный транспорт-док (ДТД) USS Gunston Hall (LSD-44) типа “Уидби Айленд” имел трехчасовой пожар на борту, когда судно проходило техническое обслуживание на верфи NASSCO в Портсмуте, штат Вирджиния.

Первоначальные сообщения указывали на то, что пожар начался в кладовой под главной палубой, и корабельная аварийная пожарная команда немедленно отреагировала, а пожарная служба Портсмута быстро присоединилась к ним. Один матрос получил незначительную травму. Корабль отправился в ремонт.

31 июля 2015 года — USS Mount Whitney.

USS Mount Whitney (LCC-20) пострадал от 45-минутного пожара, который начался в дизель-генераторном отсеке, когда этот корабль управления находился в сухом доке на верфи Виктор Ленац в Риеке, Хорватия. О пострадавших не сообщалось. Но ущерб от пожара продлил время ремонта минимум на 2 месяца.

10 ноября 2018 года — USS Oscar Austin.

Эсминец USS Oscar Austin (DDG-79) проходил годичную модернизацию на судоремонтной верфи BAE Systems Norfolk в Вирджинии, когда вспыхнул пожар, связанный с электропроводкой корабля.

“Они сообщили, что у них был пожар, связанный с электричеством, в одном из носовых отсеков, и дивизион борьбы за живучесть был занят борьбой с огнем. У них на борту также работала группа борьбы за живучесть с эсминца USS Cole (того самого, который террористы в Адене чуть не уничтожили) на борту, помогающий в их усилиях, в общей сложности около 30 человек”, — говорится в отчете о происшествии пожарного руководства Норфолка. Местные пожарные находились на месте происшествия всего около двух часов, после чего бригады по борьбе с повреждениями ВМС взяли ситуацию под контроль, и пожарные покинули пирс.

Хотя огонь бушевал недолго, он дорого ему обошелся. Вместо года Оскар Остин будет находиться в ремонте минимум до 1 квартала 2022 г. Согласно опубликованным несекретным документам по ремонту и модернизации корабля, ремонтникам на верфи нужно предоставить больше времени для устранения повреждений, вызванных как пожаром, так и пожаротушением. “В результате тушения пожара был нанесен значительный ущерб огнем, дымом и водой. Тридцать два помещения получили немалый ущерб, включая несколько компонентов ЗРК “Иджис”, — сказала пресс-секретарь NAVSEA Колин О’Рурк в интервью в то время. — Как только первоначальные работы по обеспечению готовности будут завершены, корабль отправится на военно-морскую станцию Норфолк, чтобы завершить оставшееся восстановление поврежденного оборудования и помещений. В связи со сложностью, доступностью и изготовлением или реконструкцией волноводов и шкафов график восстановления и испытаний остается пересмотренным”.

Причиной пожара была признана работа сварщиков BAE.

“После инцидента военно-морской флот работал с BAE, чтобы установить дополнительные меры профилактики и безопасности. Усиленное обучение было проведено для всех сотрудников BAE, связанных со сваркой и прочими “горячими” работами и пожарной вахтой. Разрешение на индивидуальное обучение также было увеличено, как и количество проверок разрешений на горячую работу, — сказал О’Рурк. — В административном плане BAE внедрила меры по обеспечению ротации кадров на объекте между сменами, четко очерчены границы работ, и руководителям BAE должным образом сообщили объем работ”.

Но, как видим, принятые меры не очень помогают.

Май 2019 г. — USS Fitzgerald.

Командир эсминца USS Fitzgerald (DDG-62) Гаррет Миллер написал докладную записку с изложением небезопасных условий технического обслуживания и практики, которые привели к нескольким инцидентам, связанным с пожарами, за последний год. Фицджеральд находился на судостроительном заводе Ingalls в Миссисипи для ремонта и модернизации после фатального столкновения с торговым судном в 2017 году.

“Отсутствие пожарной безопасности является серьезной проблемой в этом проекте, и я чрезвычайно обеспокоен тем, что мы находимся на пути к катастрофическому пожару на борту. Руководство NSA (Naval Supervisory Authority) и контрактора приняли меры по сокращению, но они были неэффективными. Я видел улучшения в правительственном надзоре за последние несколько месяцев, но мало что изменилось в конечном итоге. Самый последний инцидент неприятно похож на недавний пожар USS Oscar Austin”, — написал Миллер в майском отчете о состоянии дел.

В феврале 2018 года, писал он, произошел пожар на палубе “из-за объема работ, перенесенных за пределы зоны ответственности пожарной вахты без связи с пожарной вахтой”. “В декабре 2018 года произошло “прожигание” от сварки поперечной переборки без присутствия пожарной вахты. Рабочие изменили порядок проведения работ без согласования с пожарным надзором и надзирающими за работами, нарушив правила проведения работ. Пожарный инспектор обнаружил прогорание, остановил работу и сообщил об этом пожарному инспектору верфи”.

После нескольких случаев закрытия рабочих мест или даже остановок судов для пересмотра мер безопасности Миллер сообщил о регулярных пожарах – и, что тревожно, пожарах, происходящих, когда никто не стоял на вахте поблизости. В итоге на эсминце произошел пожар, который солидно отдалил сроки завершения работ на нем.

Хотя тот бардак на верфи на фоне бардака на самом эсминце, который и привел к столкновению и гибели 7 человек, в общем, ерунда. Длившееся почти полтора месяца расследование столкновения вскрыло царившую на борту эсминца “атмосферу всеобщей халатности, попустительства и разгильдяйства” (так было указано в отчёте). Так, электронная навигационная система корабля не работала, и её не только не собирались чинить, а вовсе наоборот — разобрали на запчасти для ремонта более важного оборудования. На корабле 2 года до аварии не было штурмана. Его замещали другие офицеры. Командование знало о ситуации на корабле как минимум в общих чертах, но ничего не предпринимало. В БИЦ эсминца творилось черт знает что. Контр-адмирал Брайан Форд, проводивший расследование, описывает, что БИЦ был больше похож на студенческое общежитие, а не на отсек боевого корабля. Всюду валялись объедки, грязная одежда и бытовые принадлежности (в том числе гигиенические принадлежности дамской части экипажа). В БИЦ стоял запах мочи, потому что операторы центра ленились часто ходить в гальюн, и отливали в бутылки, которые часто просто забывали (а уборку в помещении, видимо, не вели или вели так же, как и работали). Доска для оперативной информации была покрыта посторонними надписями и рисунками нецензурного характера. Половина оборудования БИЦ не работала или работала неправильно. Рабочее место оператора одного из радиолокационных комплексов корабля было заклеен скотчем, потому что он не работал. Чтобы зря никто в кнопки не тыкал — так было написано в отчете. По командованию о неисправной РЛС даже не докладывали, а оттуда даже не интересовались. Причем офицеры и прочие операторы БИЦ и прочие офицеры корабля даже не смогли вспомнить, когда РЛС “накрылась медным тазом”. Но даже те неисправности, о которых докладывали на мостик и далее, на эскадру и в базу, даже не устранялись, и запчасти для ремонта иногда и по полгода-году не приходили, и ремонтные бригады тоже. Просто “зависали” незакрытыми на длительный срок. Так, система автоматизированного управления движением корабля (“авторулевой”) была неисправна более года, и ее проблемы “лечились” ее полной перезагрузкой, занимавшей несколько минут, чего в сложной ситуации сделать было бы нельзя. Дублирующая система управления через БИЦ тоже не работала — была неисправна и даже разобрана, а компьютерное “железо” из нее пустили на устранение каких-то других неисправностей.

Сигнальщики на мостике эсминца непосредственно перед столкновением испытывали сложности с тем, чтобы уследить за обстановкой — у берегов Японии близ крупного порта движение всегда оживлённое. Но несмотря на это, они не запрашивали у БИЦ помощи в отслеживании окружающих судов. Ввиду того, что у вахтенного офицера, коим была л-т Сара Коппок, были плохие личные отношения с операторами центра и она с ними не общалась даже по служебной надобности. Другая “офицерка”, л-т Натали Комбс, начальник БИЦ, была занята тем, что переписывалась с подругами на вахте. В оживленном и сложном районе мореплавания!.. Очередное подтверждение, что не место женщинам на боевом корабле, странно, что жители США этого не понимают вместе с другими натовцами, вон, недавно успешно угробленный норвежский фрегат тоже привели к полному успеху дамы, стоявшие на вахте. Наше МО тоже развлекается — то женским экипажем танка, то малого катера, что тоже бессмысленно, и ничем, кроме пиара, не является. Да и есть в армии и без экипажей боевой техники полно занятий, где девушкам будут реально рады.

Так что то, что случилось с эсминцем, было не просто закономерно, им еще повезло, что так дешево отделались. Как было закономерно и то, что случилось с кораблем на верфи.

14 ноября 2019 года — USS Iwo Jima.

УДК USS Iwo Jima (LHD-7) загорелся во время прохождения техобслуживания в военно-морской базе Мейпорт, штат Флорида. “Моряки на борту сообщили о задымлении в грузовом отсеке, и последовавшее расследование и контроль повреждений выявили пожар и подтвердили, что огонь не распространился на окружающие отсеки”, — заявило тогда командование 2-й экспедиционной ударной группы.

Однако в реальности борьба с “небольшим” пожаром велась более 5 часов, и к ней привлекались и пожарные с базы и моряки с рядом стоявшего эсминца USS Sullivans (DDG-68). Также 11 моряков пострадали в ходе тушения пожара. Ремонт и этого корабля в итоге затянулся. Но эпизод с “Иводзимой” не был единственным с ремонтируемыми кораблями в ВМС США в 2019 г. — он был третьим.

Все вышеперечисленное не мешает западным СМИ и нашим блогерам в голос хохотать над пожарами на авианосце “Адмирал Кузнецов” и прочих наших кораблях за прошедшие годы, или, скажем, на строящемся китайском УДК «Тип-075», которые обошлись без таких катастрофических последствий, какие имели место на «Бон Омм Ричарде» или «Майами». Но, очевидно, пожары в ВМС США и НАТО — это «совсем другое», как любят писать личности нетрадиционной либеральной ориентации. Хотя, конечно, головотяпство и халатность есть болезни интернациональные, и на «благословенном» Западе бардака ничуть не меньше, если не больше, чем, например, у нас.

Я. Вяткин, специально для “Военного обозрения”