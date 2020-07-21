 

«Я не представляю себе, как Беларусь без Александра Григорьевича»

21.07.2020, 7:37, Разное

Киркоров похвалил Лукашенко

 19.07.2020 

Народный артист России, Украины и Молдовы Филипп Киркоров во время «Славянского базара», который проходит в Витебске, рассказал о своем отношении к выборам в Беларуси.

«Всегда говорил и господину президенту, что, если где-нибудь когда-нибудь будет нужна моя помощь, мой совет, мой опыт, мое творчество… Я всегда рядом, тем более с Беларусью», — сказал певец в интервью ОНТ.

Киркоров признался, что следит за новостями о предвыборной гонке в нашей стране. На слова журналиста, что люди стали злыми, артист ответил:

«Нет. Не стали злыми, их просто пытаются накрутить злые люди, а Беларусь — она добрая, светлая. Об этом можно судить даже по фестивалю, — подчеркнул Киркоров. — Как бережно глава государства относится к этому фестивалю, а ведь у него полно забот своих. Посмотрите, с какой любовью и теплом он говорит на сцене о фестивале, о людях. Кого-то раздражает, что много лет, но если нет альтернативы, если некому доверить? Я не представляю себе, как Беларусь без Александра Григорьевича».





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