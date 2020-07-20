Дмитрий Нагиев о новом сериале со своим участием, работе с сыном Кириллом и пережитом карантине

20.07.2020, 21:01, Разное

Полуулыбка, темные очки, фирменный прищур, майка, едва скрывающая мощный торс и тонны харизмы – будь то прапорщик Задов, физрук Фомин, майор МЧС или бандит – у зрителей, попавших на орбиту актера, выбора не остается. Проект Сарика Андреасяна “Нагиев на карантине” был обречен на успех, хотя в сериале настоящее лицо Нагиева никто не увидит. Актер ловко меняет маски и амплуа, демонстрируя галерею знакомых образов: зазнавшаяся звезда, циничный отец, уставший плейбой.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы

Дмитрий, насколько в этой роли вы ушли от самого себя?

В последнее время Нагиев в роли Нагиева появляется довольно часто. Сериал “Кухня”, теперь “Нагиев в изоляции”. И должен сказать, этот человек имеет ко мне мало отношения. Взбалмошность, алчность… мне это все чуждо. Мир искусства – это мир иллюзий. И я поддерживаю иллюзии, чтобы проекты с моим участием было интересно смотреть. Это я, но немножко странный я (Смеется).

По сценарию Дмитрий Нагиев оказывается в изоляции по месту прописки – в своем первом доме, где давно живет его взрослый сын

Шутки, конфликтные ситуации с сыном, использованные в сериале, они имеют реальную основу?

Да, те разговоры, реакции, ссоры – это все то, что действительно время от времени происходит в нашей семье. Мы советовались со сценаристами и предлагали что-то, отказываясь от очевидных “лобовых” тем. Например, разногласия по поводу кино и театра (Кирилл больше работает в театре, а Дмитрий – снимается в кино – прим.ред) предложил “вытащить” Кирилл, в то время как нам предложили дискутировать на тему того кто больше зарабатывает. Нам показалось это слишком просто.

Съемки сериала Сарика Андреасяна велись минимальной съемочной группой. От стилистов и многих других специалистов в связи с режимом самоизоляции отказались. Одну из ролей – друга Дмитрия Нагиева, который “разруливает” все вопросы по телефону, исполнил сам режиссер

Кирилл в одной серии со вздохом припоминает, что вы работали гардеробщиком – мол, в жизни вам ничего даром не досталось, пришлось начинать с нуля. Это реальный факт из вашей биографии?

Да, я и в армии служил, и гардеробщиком работал. И дворником подрабатывал.

Герой Дмитрия Нагиева в комнате, хранящей воспоминание молодости – тут и гитара, и серф, и спортивная форма

Вы давали Кириллу советы?

Это дело неблагодарное. Он, конечно, и сам все лучше всех знал, но приняв во внимание, что у меня просто больше опыта, начал прислушиваться. Самое трудное в этом жанре – импровизация. Ведь шутки – это живой организм. Но я считаю, мы с этой задачей справились, я результатом доволен. Получилось не стыдно и временами смешно.

Девушку Кирилла сыграла актриса Елизавета Моряк

Съемки шли в разгар пандемии. Насколько серьезно вы относитесь к эпидемии? Не боялись заразиться?

Честно говоря, отношусь серьезно, и мне, конечно, страшно. Но вооружившись антисептиками и православными мудростями вроде: “Семи смертям не бывать, а одной – не миновать”, “Береженого Бог бережет”, я мужественно выходил за дверь. Конечно, мы были максимально аккуратны на площадке, у нас была очень маленькая съемочная группа, мы не лобызались при встрече, за руку не здоровались. Никому не хотелось заболеть и “утащить” с собой в больницу всю группу.

Съемки сериала проходили с принятием всех мер предосторожности

Нельзя сказать, что вы соблюдали режим изоляции в полной мере, но все-таки образ жизни, наверное, изменился. Какие открытия вы сделали в этот период?

Да, помимо работы над сериалом, я ездил на проект Первого канала. Мы продолжали съемки в студии, только без зрителей. Так что долго без дела я не скучал. Но я передвинул всю мебель, переставил вазы, вскопал все что можно было. И понял, что простые обывательские радости – это совсем не плохо. Наоборот, хорошо.

20-минутные серии проекта “Нагиев на карантине” можно посмотреть на мультимедийной платформе Окко