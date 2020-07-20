Эмбер Херд вновь обвинила Джонни Деппа в жестокости: “Я боялась, что умру в нашем браке”

20.07.2020, 15:30, Разное

Началась третья неделя слушаний по делу о клевете – судебного процесса, который актер Джонни Депп инициировал против группы британских таблоидов, включая газету The Sun. Наибольшее возмущение у Деппа вызывает заявленные в этих статьях сведения, что он является абьюзером, применявшим насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Последняя же проходит по этому делу свидетелем. На прошлой неделе в суде уже были зачитаны показания Вайноны Райдер и Ванессы Паради, поручившихся за Джонни Деппа, а сам он обвинил Эмбер в меркантильности, бесчувственности и жестокости. Теперь же настал черед актрисы озвучить свои обвинения: в распоряжении прессы оказалось 39 страниц ее показаний.

По сообщениям Херд, во время конфликтов с Деппом она всерьез опасалась за свою жизнь – особенно ей запомнился один эпизод, во время которого актер закричал “Я убью тебя и затем надругаюсь над твоим трупом”. Также она заявила, что актер неоднократно угрожал убить ее, а во всех своих проявлениях агрессии затем обвинял третьего “участника событий” – так называемого “монстра”, который контролировал его мысли в минуты гнева. Эмбер также заявила, что актер угрожал ей заставить других мужчин надругаться над ней, что он неоднократно пытался ее убить, кидался в нее вещами и однажды запустил со всей силы в нее телефоном. Еще одна цитата, которую актриса приписывает Деппу, звучит так:

Я порежу твое лицо так, что никто уже никогда не захочет тебя… я знаю людей, которые могут за бесценок сломать ногу.

Эмбер Херд у здания суда, 20 июля

Херд утверждает, что бывший супруг также обвинял ее в многочисленных изменах практически со всеми партнерами по площадке: Эдди Редмэйном, Джеймсом Франко, Лиамом Хемсвортом, Ченнингом Татутом. А однажды обвинил и в связи с женщиной, актрисой Келли Гарнер (Эмбер Херд бисексуальна – Ред.). В список подозреваемых попал даже Леонардо Ди Каприо, который просто принимал участие в одних пробах с Эмбер. Также Джонни постоянно называл ее “шлюхой” и унижал, если она надевала какие-то соблазнительные наряды, чтобы сделать ему приятное. Основной же итог этих показаний таков: по сообщениям Эмбер, бывший супруг заявлял, что “единственный вариант для тебя закончить эти отношения – умереть”.

Джонни Депп

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету актер требует с Эмбер Херд 50 миллионов долларов. В ходе слушаний, которые сейчас проходят в Верховном суде Лондона, всплывает все больше подробностей этого дела. Также на прошлой неделе бывшая ассистентка Херд обвинила актрису в том, что она украла ее историю пережитого насилия – по словам женщины, Эмбер сделала это, чтобы лучше выглядеть в глазах общественности. О том, к какому вердикту придет суд по итогам всех этих показаний, станет известно в конце месяца.