Скандалы: Полицейский не решил со спецслужбами

20.07.2020, 13:54, Разное

За что задержали начальника отдела по борьбе с наркобизнесом в интернете Сергея Дмитриева

Зюзинский райсуд Москвы отправил под домашний арест начальника 6-го отдела (по противодействию наркоугрозе в сети Интернет) управления по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД Сергея Дмитриева. Офицер пытался выступить в роли «решальщика», предложив некоммерческому партнерству по развитию гаражно-строительного хозяйства решить проблемы с ФСБ, сотрудники которой его проверяли. Решальщику в погонах вместо запрошенных 1,5 млн руб. дали всего 10 тыс. руб. и бумажную «куклу», имитирующую остальную сумму.

Сергей Дмитриев был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве, а затем обвинен Следственный комитетом России (СКР) в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как выяснилось в ходе расследования, полицейский от своего знакомого узнал, что сотрудники ФСБ проводят проверочные мероприятия в НП «Содействие развитию гаражно-строительного хозяйства», учрежденном в сентябре 2008 года для реализации соответствующих проектов в столице.

Через посредника он вышел на руководство партнерства, утверждая, что в силу занимаемой должности обладает обширными связями, в том числе в ФСБ, и может решить возникшие у гаражников проблемы. За свои услуги полицейский запросил 1,5 млн руб., которые после переговоров ему принесли в автомобиль Toyota Camry с характерным номером 001. Правда, воспользоваться полученной суммой полицейский не смог сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в пакете оказалось всего 10 тыс. настоящих рублей, а остальные имитировала бумажная «кукла». Во-вторых, злоумышленника скрутили сразу после ее получения.

На допросе офицер Дмитриев признал свою вину, сообщив, что изначально хотел кинуть строителей гаражей, так как на коллег в ФСБ не имел никакого влияния.

Учитывая признание офицера, Зюзинский райсуд отправил его не в СИЗО, а под домашний арест, где он будет находиться как минимум два ближайших месяца. В отношении офицера проводится служебная проверка, которая наверняка закончится его увольнением. Наказаны будут и его непосредственные руководители.

Отдел по борьбе с распространением наркотиков через интернет Сергей Дмитриев возглавил только в конце апреля этого года.

Это направление считается в полиции особенно важным, так как для продажи незаконных препаратов в основном используется интернет.

По данным ГУ МВД по Москве, за прошедшие полгода в столице немного (на 4%) снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За это время полицией было пресечено 65 оптовых каналов поставок наркотиков и выявлен 1801 наркоторговец. При этом было зафиксировано 5334 факта сбыта наркотиков и психотропных средств.

Николай Сергеев