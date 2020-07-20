Скандалы: Сергей Собянин сделает из Москвы «город-сад»

20.07.2020, 13:54, Разное

Мэрия столицы разморозила госзакупки и объявила тендеры на благоустройство улиц на 56 млрд рублей

Структуры правительства Москвы возобновили заключение госконтрактов на работы по благоустройству и ремонту столичных дорог и улиц. С начала мая они объявили таких тендеров минимум на 56 млрд рублей, подсчитали «Открытые медиа» на основе данных портала для размещения госзаказа. Например, 3 июля департамент Москвы по конкурентной политике разместил один из самых крупных таких заказов после снятия ограничений — на возведение многоуровневых транспортных развязок «с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети» в Восточном административном округе. Максимальная сумма контракта составляет 22,2 млрд рублей.

В тот же день, 3 июля, ГБУ «Автомобильные дороги» заказало работы по нанесению разметки на дорогах Москвы, сумма контракта составила 4,4 млрд рублей. 15 июля учреждение разыграло ещё один лот на аналогичные работы — предложение компании-победителя составило 4,6 млрд рублей. Кроме того, «Автомобильные дороги» заключили два контракта на работы по укреплению земляного полотна и насыпи под несколькими путепроводами и мостами на общую сумму в 587,9 млн рублей.

Как замораживали госзакупки

О приостановке заключения контрактов за счёт городского бюджета с 13 апреля объявлял мэр города Сергей Собянин. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте мэрии и в блоге градоначальника. «Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных», — говорилось в сообщении.

Все работы по благоустройству в столице также приостановлены, уточнил 11 апреля заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ссылаясь на указания градоначальника. 15 апреля вице-мэр по имущественным отношениям Владимир Ефимов отметил, что правительство Москвы, исполняя указ Собянина, «временно отказалось» от закупки по благоустройству на 13 млрд рублей.

Ограничение на выполнение строительных работ столичное правительство 10 апреля внесло в текст указа мэра Москвы о мерах противодействия коронавирусу. Однако в этом документе не уточнялось, что приостанавливаются и работы по благоустройству. Ограничения на стройки в Москве были сняты 11 мая, об этом Собянин распорядился ещё в конце апреля. «Открытым медиа» не удалось найти соответствующего анонса, однако о возобновлении работ по благоустройству и проведению новых госзакупок в этой области столичные чиновники никогда не сообщали.

«Открытые медиа» направили запрос в пресс-службу московской мэрии.

Кирилл Седов