Скандалы: Особенности национального карантина

20.07.2020, 10:40, Разное

Зять самой влиятельной чиновницы Петербурга Любови Совершаевой купил яхту за 34 млн рублей

Пока многие россияне скупали гречку и лишались работы из-за кризиса, кое-кто в пандемию наслаждался только что купленной яхтой. Это Альберт Бейнешев, зять самой влиятельной чиновницы Санкт-Петербурга Любови Совершаевой. Он купил яхту в конце февраля за 414 тысяч евро (34 млн рублей). Такие данные «База» обнаружила в агрегаторе таможенных документов Import Genius.

Речь идёт о судне итальянского бренда Absolute S.P.O. «Совершенство — главная цель нашей работы», — так рекламирует себя компания Absolute. А свои яхты она описывает как рай на воде:

«Роскошный интерьер можно с лёгкостью сравнить с загородным домом за элегантность и вместительность».

«Утонченность прослеживается и в увеличенной зоне на носу яхты, где на открытом воздухе, не упуская момента, можно принять солнечную ванну».

«Комфорт также царит и в главном салоне, обставленном удобной и изысканной мебелью, не закрывающей панорамного вида».

В модельном ряду бренда — 14 моторных яхт длиной от 12 до 23 м. Они стоят 340 тысяч — 2,2 млн евро. Какую именно модель приобрел Альберт Бейнешев, в таможенных документах не указано.

Любовь Совершаева — чиновница с более чем 20-летним стажем, и всегда её карьера была связана именно с Питером и Ленобластью. Она отвечала за приватизацию имущества города, взаимодействие со СМИ и выборы губернатора Петербурга Александра Беглова. Её называют серым кардиналом Беглова за то, что она привела этого непопулярного политика к победе на выборах 2019 года.

В последние годы она была руководителем аппарата губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатором, а с конца прошлого года Совершаева занимает должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Её дочь Светлана Совершаева и зять Альберт Бейнешев — успешные бизнесмены. Успеху способствуют удивительные совпадения: власти Петербурга принимают решения, выгодные для Светланы, Альберта и их деловых партнёров. Кроме того, семья неплохо зарабатывает на госзакупках.

Например, Альберту Бейнешеву принадлежит доля 33% в компании «Центр технического обслуживания вагонов» (ЦТОВ). В 2019 году фирма получила подряд на 90 млн рублей от РЖД (обслуживание туалетов в поездах), а в 2018 году — на 7 млн рублей от питерского метрополитена (ремонт вагонов).

Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе). По данным издания The Bell, которое провело расследование на эту тему, за офшорами «Холдинга транскомпонент» стоит «Трансмашхолдинг» миллиардеров Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Как подсчитал The Bell, Светлане Совершаевой и Альберту Бейнешеву принадлежит по 25% в 13 предприятиях, входящих в «Холдинг транскомпонент». За 2013–2017 годы выручка этих компаний превысила 18,5 млрд рублей. Так что семья Любови Совершаевой получает огромную выгоду от сотрудничества с миллиардерами. Что же получают они?

С «Холдингом Транскомпонент» связана удивительная история. В 2019 году власти Питера объявили тендер на 2 млрд рублей на поставку низкопольных трамваев. Причём сделать и поставить 21 трамвай нужно было за три месяца. Беглову сразу же написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и попросил изменить срок в тендерной документации. По словам Рогозина, структуры «Роскосмоса» смогли бы сделать трамваи за шесть месяцев. Но тендер остался неизменным — и заявку подала только одна компания — ПК «Транспортные системы», принадлежащая «Холдингу транскомпонент» (связанному с Махмудовым и Бокаревым).

А вот ещё один пример «везенья» в бизнесе. У Светланы Совершаевой с 2012 года есть доля в рекламном агентстве «Сайн СПб». Только появившись, «Сайн СПб» начало размещать «имиджевую рекламу на эксклюзивных местах, которые доступны для коммерческого использования очень ограниченному кругу компаний — стратегических партнёров Петербурга». По крайней мере, так сама компания описывала свои возможности на теперь недоступном сайте.

У супругов также есть другой разнообразный бизнес. Например, Альберт Бейнешев имеет долю 50% в компании «Алые паруса Санкт-Петербург», которая сдаёт в аренду теплоходы, катера и яхты, ходящие по Неве. Но в феврале Бейнешев купил яхту именно «для личного пользования», «для использования в некоммерческих целях» — так написано в таможенных документах.

Яхта — не единственный элемент роскоши в жизни Альберта Бейнешева и его супруги. У Светланы Совершаевой есть двухэтажная квартира площадью 260 кв. м в элитном жилом комплексе «Грота» на Песочной набережной в Петербурге. Именно Песочная набережная указана как адрес Бейнешева в таможенных документах на яхту.

В компании Альберта Бейнешева и в пресс-службе полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе оперативно не ответили на запросы «Базы».