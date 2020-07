Из Армении пишут

20.07.2020

Маргарита Симоньян выступила с оскорбительными нападками в адрес Армении и ее правительства

19 Июля, 2020

Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today, российского международного государственного информационного агентства «Россия сегодня» и российского государственного информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян на своей странице в Фейсбуке накануне выступила с заявлением, содержащим беспрецедентно оскорбительные нападки в адрес Армении и ее правительства.

Представляем ее запись в оригинале с сохранением всей лексики и стилистики:

Yesterday at 4:33 AM

Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь.

Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) ‘выразить свою позицию’.

Просили — выражаю.

Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?

Армяне — честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).

В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.

Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим ‘российским друзьям’. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.

Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян — и ‘настоящих’ — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.

А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что РФ снова должна вас спасать.

Разве это не внутреннее дело Армении?

После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к РФ в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?

На самом деле, после всего, что вы сделали, РФ имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть.

Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз.

Потому что РФ — такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.

А вы — просто горстка вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести.

Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро.

Если нет у вас Нарекаци — так я передам. У меня на тумбочке лежит.

А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно.

Маргарита Симоньян не имеет никакого отношения к Армении, кроме фамилии: Ален Симонян

19 Июля,2020

В эксклюзивном интервью проекту Пограничная ZONA (Грузия) вице-спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал Егору Куроптеву о статусе конфликта на границе Армении и Азербайджана, реакциях РФ и международного сообщества, будущем переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и реакции в Армении на недавний пост Маргариты Симоньян.

Полную версию интервью смотрите по ссылке в рамках проекта Пограничная ZONA:

Егор Куроптев: Маргарита Симоньян написала пост, где говорилось про «Соросовскую власть в Армении», которая «пришла с помощью США». Что власть в Армении антироссийская. Какое у вас отношение к этому?

Ален Симонян: С сожалением прочел, что написала Маргарита Симоньян. С сожалением, потому что она навредила сама себе. Почему она решила, что она может говорить все и обо всех. Может где-то это возможно, но как можно делать так с целой национальностью или страной?! (Писала) Что «Россия может на вас плюнуть», в каждой строчке оскорблять целый народ! Видите ли, люди, дома которых обстреливали из гранатометов, писали Маргарите Симоньян, чтобы узнать ее позицию и найти у нее поддержку на моральном уровне… Воевать она бы сюда не пришла. Тем более, что она не имеет никакого отношения к Армении, кроме фамилии. Видите ли, ей эти люди написали и это ее разозлило…

Текст, который она написала, что больше всего меня удивило, — это оторванность от реальности. Казалось бы, это человек, который занимается информацией – полная оторванность от реальности. Простой пример: когда бывает внешний враг, люди всегда объединяются вокруг власти… Симоньян пишет: «На границе у вас проблемы, и вы боитесь, что вы потеряете власть…». Сегодня даже оппозиция критикует не только Маргариту Симоньян, не только Азербайджан, но всех, кто просто заикается о том, что в Армении сейчас может идти какой-либо политический процесс. В каждой строчке… Я не хочу говорить слова, которые могут быть обидными. Я думаю, что Маргарита Симоньян должна извиниться перед народом Армении. Она должна сказать, что это был эмоциональный всплеск. Так просто нельзя. …

Е. Куроптев: Насколько антироссийски настроена власть в Армении (как заявляет Симоньян)?

А. Симонян: Армения за прошедшие два года сделала столько дружеских шагов на международных платформах в плане поддержки России, сколько не делали никогда. Мы направили войска в Сирию вместе с российскими коллегами. Говорили о том, что Армения выходит из таможенного союза. Этого не произошло. Все это (разговоры об «антироссийских» настроениях – прим.) делается ради одного. Некоторые люди считают, что этим можно расшатать власть в Армении. На протяжении десятилетий была логика, что власть в Армении должна обязательно, если не назначаться, то получать добро из какого-то центра. В основном из Москвы. В это случае произошло то, что добро получила армянская власть от армянского народа.

Е. Куроптев: Получается ли у вас, у премьера Пашиняна, у правительства, в такой ситуации, оставаться максимально независимыми и вести суверенную независимую политику?

А. Симонян: Я вам скажу великолепную вещь. Когда у власти есть поддержка народа – она нерушима. Я знаю, что в любой момент на сегодня наша партия может участвовать в выборах и выиграть эти выборы. Я знаю, что мой народ поддерживает нашу власть. Поддерживает своего премьер-министра и, в этом случае, – ни один центр не может тебе указывать, потому что у тебя есть поддержка народа. Я не завишу от того, что какая-то группа, которая придет на наши выборы, обязательно должна их признать. Главное, что в Армении все знают, что выборы в Армении проходят честно и открыто и в этом наша сила.

Е. Куроптев: Хочу напомнить, что, когда мы с вами в прошлый раз говорили, я все время спрашивал есть ли какие-то цифры, чтобы показать поддержку народа. Такие опросы были проведены пару недель назад, и они показали больше 70% поддержки вашего правительства. Поддержки премьера Пашиняна. Вы не считаете, что пост, который пишет генеральный директор государственного холдинга «Россия Сегодня» отражает позицию властей России?

А. Симонян: Не хочется в это верить, потому что, я повторюсь, там есть вещи, которые вообще не соответствуют действительности. Например, там написано, что ежечасно поливают грязью Путина или его сторонников на телевидении в Армении – глупость все это. Пусть опубликуют хотя бы еженедельно одну или две передачи таких – это чушь очень большая. Я там не нашел ни одной строчки, которая соответствует действительности. Это лишь попытка унизить… Показать свое… Я не хочу об этом разговаривать, чтобы не сказать много вещей, которые не считаю правильным говорить…

Е. Куроптев: Понятно. Спасибо.

Ситуация с “Фуд Сити” – продолжение политики Баку: армяне РФ приняли важную резолюцию

19.07.2020

В настоящее время представители армянской общины проявляют свойственную выдержку, законопослушность и достоинство, воздерживаются от ответных симметричных действий.



ЕРЕВАН, 19 июл — Sputnik. Безответственные действия владельцев торговых площадок в Москве направлены не против армян, а против российских властей и всего многонационального российского сообщества. Об этом говорится в Резолюции Собрания Армянской общественности России, принятой в связи с ситуацией вокруг реализации армянской продукции в ТЦ “Фуд Сити”.

По инициативе Союза армян РФ состоялось собрание по армянской общественности РФ, в котором приняли участие руководители и представители ряда организаций армянской диаспоры, молодёжных союзов, бизнеса, интеллигенции, культуры и спорта. Встреча прошла в Молодёжном центра САР под председательством Ара Абрамяна, президента Общероссийской общественной организации “Союз армян России” и генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорянца.

В резолюции выражается серьёзная обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате чего имеются человеческие жертвы, нанесён серьёзный материальный ущерб, нарушена созидательная жизнь мирных жителей приграничных поселений.

“Считаем недопустимым провокационную риторику, которую в отношении Армении допускают руководители Азербайджана и Турции, и напоминаем им, что уже не 1915 год, и сегодня Армению защищают от посягательств на её свободу и независимость не только её Вооруженные силы, но многомиллионная армия мировой армянской диаспоры. Мы надеемся, что системные шаги, предпринимаемые руководством Российской Федерации, достигнут результата и приведут к прекращению боевых действий”, – говорится в документе.

В резолюции действия властей Азербайджана расцениваются “как продолжение армяноненавистнической политики Баку, в последнее время транслируемой за пределы этой страны – на территорию России”.

“Наглядным проявлением этого является ситуация на продуктовом рынке Food City, где в нарушение законов Российской Федерации и при отсутствии всех моральных норм, началась демонстративная дискриминация и “выдавливание” по национальному признаку армянских поставщиков и продавцов произведённой в Армении – стране-члене ЕАЭС – продукции”, – говорится в резолюции.

Авторы документа обращают внимание российских властей на то, что “кое-кто, почувствовав свою безнаказанность и “героизацию” в Азербайджане, распространяют разжигание межнациональной розни на некоторые другие города”.

Более того, авторы резолюции подчеркнули, что в интервью азербайджанским СМИ Ильхам Рагимов – совладелец Food City (наряду с Годом Ниссановым и Зарахом Алиевым) – не скрывает, что по несколько раз в день связывается с Баку и даже признается, что оставляет без должной реакции многочисленные звонки представителей российских властей.

“В настоящее время представители армянской общины проявляют свойственную нам выдержку, законопослушность и достоинство, воздерживаются от ответных симметричных действий, и надеются, что данным уголовно наказуемым преступлениям будут даны оценки в соответствии со статьями УК РФ и виновные понесут наказание, а пострадавшие вернутся на свои места с уверенностью в том, что такие случаи впредь не повторятся”, – говорится в тексте резолюции.

Собрание по армянской общественности России, состоявшееся по инициативе Союза армян РФ (18 июля 2020). Москвa

Союз армян РФ призывает соотечественников не поддаваться провокациям и выражает готовность оказать всю необходимую правовую поддержку соотечественникам, пострадавшим от самоуправства владельцев рынков для восстановления их прав и возмещения ущерба.

“Надеемся, что наша позиция, доведённая в виде писем до президента РФ, руководителей силовых ведомств и мэра города Москвы будет услышана и совместными усилиями подобные антиобщественные явления, угрожающие миру и согласию в российском обществе, будут пресечены”, – говорится в резолюции.

Отметим, на фоне боевых действий на армяно-азербайджанской границе, в Москве азербайджанцы развязали “абрикосовую войну” против армян. Сначала двое азербайджанцев купили три ящика армянских абрикосов и растоптали их, затем возглавляемый выходцами из Азербайджана ТЦ “Фуд Сити” запретил продажу армянских абрикосов. Армяне же со всей РФ слетелись в Москву и закупили все оставшиеся абрикосы.