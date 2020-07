Армения сбила израильский беспилотник, управляемый силами обороны Азербайджана

Published 5 days ago on July 15, 2020

Армия Армении, как сообщается, сбила азербайджанский беспилотник, производства Израиля. В заявлении армянской армии говорится, что израильский беспилотник был сбит одной из её систем противовоздушной обороны вскоре после нарушения им воздушного пространства над южным участком армяно-азербайджанской «линии соприкосновения» вокруг Карабаха.

Она пообещала опубликовать фотографии обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) позже. В заявлении также говорится, что в последнее время азербайджанские самолеты, вертолеты и беспилотники часто совершали полеты вблизи сильно защищенной линии фронта.

В армянском отчете также утверждалось, что азербайджанские беспилотники неоднократно заходили в воздушное пространство над направлялись на контролируемой Арменией территорией «в целях сбора информации», и Армения призывала Азербайджан избегать таких «провокационных шагов».

Азербайджанский генерал – в ходе азербайджано-армянского пограничного столкновения убито 15 человек

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в воскресенье, Азербайджан заявил, что потерял 11 солдат и одного гражданского жителя, в то время как Армения признала потерю четырех военнослужащих

Израильская фирма Aeronautics Defense Systems производит несколько типов беспилотных летательных аппаратов “Орбитер”, в том числе легкие системы, предназначенные для разведывательных задач и более мощные ударные беспилотники. Карабахская армия не уточнила, какой именно был сбит.

