СМИ: Крис Мартин купил обручальное кольцо для Дакоты Джонсон

19.07.2020, 16:51, Разное

Похоже, отношения звезды “50 оттенков серого” Дакоты Джонсон и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина скоро выйдут на новый уровень. Если верить западным инсайдерам, самоизоляция из-за COVID-19 настолько сблизила пару, что музыкант намеревается сделать подруге предложение руки и сердца.

Крис Мартин и Дакота ДжонсонОни очень сблизилась, находясь вместе в Лос-Анджелесе. Крис и Дакота прекрасно провели лето, что действительно укрепило их отношения. В прошлом у них были взлеты и падения, и хотя Крис волновался, что они смотрят на жизнь по-разному, Дакота очень счастлива и готова к новому этапу. В знак того, что он настроен серьезно, Крис уже купил ей кольцо. Никто не удивится, если вскоре они объявят о помолвке,- цитирует слова инсайдера Daily Mail, отмечая, что бывшая жена Мартина и мать его детей, Гвинет Пэлтроу, “очень поддерживает его в этом решении”. Крис и Гвинет после развода остались в прекрасных отношениях, и именно бывшая жена подтолкнула Криса в 2019 году снова сойтись с Дакотой.

Крис Мартин и Дакота ДжонсонВпервые о романе Дакоты и Криса заговорили в октябре 2017 года, когда их увидели вместе в одном из суши-баров Лос-Анджелеса. После этого Джонсон была замечена на концерте Coldplay в Аргентине, и папарацци начали регулярно выкладывать в сеть их совместные снимки – например, на пляже. Друзья Криса, мать самой Дакоты Мелани Гриффит и ее отец Дон Джонсон вскоре прокомментировали эти отношения и одобрили их. Сама Дакота впервые прокомментировала отношения с Крисом лишь в сентябре 2018 года, сказав, что очень счастлива. А в октябре Дакоте даже пришлось опровергать слухи о своей беременности.

В мае 2019 года влюбленные расстались после двух лет отношений, однако уже в конце июля поняли, что ошиблись и воссоединились вновь. На радость папарацци, Дакота и Крис перестали прятаться от фотографов, начав регулярно появляться на прогулках: они были замечены на пляже в Хэмптонсе, Нью-Йорк, а накануне, по данным Daily Mail, посетили концерт Rolling Stones.