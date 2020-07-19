Канье Уэст объявил о первом мероприятии в рамках президентской гонки

19.07.2020, 13:34, Разное

Рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался в качестве кандидата для участия в выборах президента США, и который намерен баллотироваться от комитета “Канье 2020” в штате Оклахома, проведет свое первое мероприятие в рамках предвыборной гонки. Как сообщает Politico, оно пройдет 19 июля в штате Южная Каролина.

Уэст встретится с избирателями в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. Принять участие во встрече смогут только люди, которые зарегистрировались заранее. Каждому из них в обязательном порядке предписано надеть защитную маску, соблюдать социальную дистанцию, а также подписать специальный документ, освобождающий организаторов от ответственности, если участники заразятся COVID-19.

Канье УэстНапомним, в начале июля Канье Уэст поделился со своей многомиллионной аудиторией в Twitter, что планирует баллотироваться на должность главы государства. Его тут же поддержал миллиардер и глава компании Space X Илон Маск, написав в соцсетях, что Уэст может рассчитывать на его “полную поддержку”. 14 июля издание New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании, сообщило, что Уэст отказался от участия в выборах и распустил всю свою команду. А незадолго до этого, 9 июля, издание TMZ со ссылкой на собственных инсайдеров писало, что музыкант переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором мания чередуется с депрессией. 15 июля выяснилось, что Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов. Документы Канье подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки – в других штатах Уэст эти сроки уже пропустил.

Канье Уэст