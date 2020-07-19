Софья Эрнст впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

19.07.2020, 11:18, Разное

В декабре прошлого года стало известно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вновь станет отцом: его супруга, актриса Софья Эрнст, появилась на премьере фильма со своим участием “Союз спасения”, не скрывая беременность. Информацию о рождении третьего ребенка ни он, ни она никак не комментировали, но инсайдеры, вхожие в круг общения пары, уверяют, что в мае этого года Эрнст родила сына. На днях девушка впервые вышла в свет после этого счастливого события, став гостьей мероприятия Gucci.

Работа с предметом на 5+ #GucciEpilogue,

– подписала Софья снимки, опубликованные в Instagram. Мероприятие с ее участием прошло в баре “Сюр”: здесь российские друзья Дома Gucci и некоторые инфлюенсеры первыми смогли оценить новую коллекцию Epilogue Алессандро Микеле, пусть и в формате онлайн.

Софья Эрнст на мероприятии Gucci – глазами фотографа Алены Чендлер Софья Эрнст на премьере фильма “Союз спасения”Напомним, 32-летняя Софья и 59-летний Константин Эрнст связали себя узами брака в июле 2017 года (по сообщениям российских СМИ), а в 2016 и 2017 году соответственно у пары родилось двое дочерей: Кира и Эрика. Новорожденный ребенок – по сообщениям СМИ, мальчик, стал третьим для Софьи и четвертым – для Константина. В прошлом он состоял в браке с Анной Силюнас, от которой у него есть 26-летняя дочь Александра. О своих отношениях с Константином Софья предпочитает особенно не распространяться. Исключение она сделала лишь для издания Tatler, которому не так давно дала интервью. В разговоре с главным редактором журнала Ксенией Соловьевой актриса рассказала о знакомстве с мужем, а также об их отношениях и свадьбе:

Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не смогли бы целоваться при огромном количестве людей… У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения.

Константин и Софья Эрнст