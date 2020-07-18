 

Старое платье и новый этикет: королева Летиция и король Филипп в Стране Басков

18.07.2020, 17:54, Разное

В конце июня король и королева Испании прибыли с первым “послековидным” туром на Канарские острова. Там они пообщались с представителями бизнеса, фермерами и съездили на плантации фруктов. Следом были популярный среди путешественников мира курорт Майорка, любимая самими испанцами Андалусия, а теперь настал черед Страны Басков.

Накануне король и королева приехали в Бильбао. Первым делом они посетили выставку в местном Музее Гуггенхайма. Супруги не стали пренебрегать правилами безопасности и на протяжении всей экскурсии были в защитных масках – как и их сопровождающие.

Для выхода Летиция выбрала цветочное платье. Впрочем, приобрести такое же у фанатов не получится. И дело совсем не в эксклюзивности или заоблачной стоимости. Наоборот, платье было куплено в Zara – более трех лет назад. Королева неоднократно появлялась в нем на публике.





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