Отдых без границ: Алисия Викандер проводит отпуск с друзьями на Ибице

17.07.2020, 14:42, Разное

Алисия Викандер – не частый гость светской хроники. Папарацци тоже удается ее заснять крайне редко. Актриса старается вести такой образ жизни, чтобы лишний раз не “светиться” на публике. Редкий случай увидеть Алисию на пляже выдался вчера на Ибице, где актриса отдыхает вместе с друзьями. Викандер выбрала для отдыха купальник Marysia.

Супруга Викандер – актера Майкла Фассбендера – рядом замечено не было. Впрочем, это и не удивительно. Майкл и Алисия редко появляются вместе на публике и не спешат демонстрировать свои чувства.

Впервые о романе ирландской звезды кино и шведской актрисы заговорили в декабре 2014 года. Актеры познакомились на съемочной площадке картины “Свет в океане”, вошедшей в программу 73-го Венецианского кинофестиваля, после чего начали проводить вместе подозрительно много времени. Спустя 9 месяцев после начала отношений пара распалась, но ненадолго: воссоединившись зимой 2016-го, влюбленные посетили церемонию вручения премии “Оскар”, где впервые публично поцеловались.

Я познакомился с Алисией на вечеринке в рамках кинофестиваля в Торонто. До встречи с ней я думал, что умею танцевать, но когда она начала двигаться, понял, что по сравнению с Алисией обе мои ноги – левые. Химия между нами возникла сразу,

– рассказывал Фассбендер в интервью Access Hollywood.

Свадьба Майкла и Алисии состоялась осенью 2017 года на Ибице в частном поместье. Место было оцеплено и тщательно охранялось, чтобы знаменитости могли отпраздновать это важное событие без лишнего внимания.