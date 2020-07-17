 

Объявления по всему району и щедрое вознаграждение: Кэти Перри и Орландо Блум просят помочь найти их пропавшую собаку

17.07.2020, 13:35, Разное

Кэти Перри находится уже на последних сроках беременности, но вместо спокойного отдыха ей приходится переживать стресс. На днях пропала их с Орландо Блумом любимая собака – рыжий той-пудель по кличке Майти.  Последний раз его видели вечером 14 июля в районе Монтесито, Калифорния, где находится особняк знаменитой четы. Кэти и Орландо сейчас находятся в активном поиске любимца, ежедневно прочесывая округу. Вчера папарацци засняли, как певица расклеивала объявления с фотографией Майти и обещанием вознаграждения в размере 5 тысяч долларов, а Орландо разговаривал с жителями района в надежде получить хоть какую-то информацию.

Кэти Перри по пути в магазин, в котором разместила объявлениеОрландо Блум общается с жителями районаОбъявление о пропаже Майти

Орландо и Кэти на днях

Ранее Орландо также публиковал пост с фотографиями Майти и обращением в Instagram:

МАЙТИ ПРОПАЛ в Монтесито, Калифорния. Он чипирован, на его ошейнике есть наш номер – если вдруг вы отнесли его в местную ветеринарную клинику, приют или полицию, он может вернуться ко мне, и я обещаю вознаграждение. Только пожалуйста, отправляйте мне ПРОВЕРЕННУЮ информацию. Мое сердце и так разбито, не добавляйте ему ран.

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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)15 Июл 2020 в 4:01 PDT

Майти – любимая собака Орландо Блума. Он постоянно брал ее с собой в путешествия, на семейные прогулки и даже в магазин не выходил без него. Актер нашел Майти в приюте в 2017 году. 





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