Опубликован новый портрет герцогини Камиллы по случаю ее дня рождения

17.07.2020, 11:20, Разное

Сегодня, 17 июля, супруге принца Чарльза и мачехе принцев Уильяма и Гарри – герцогине Корнуолльской Камилле – исполняется 73 года. И по традиции в честь такого события Кларенс-хаус (официальная резиденция Чарльза и Камиллы) опубликовал новый официальный портрет именинницы. Как говорится в подписи к снимку, он был сделан в начале этой недели в их с Чарльзом саду.

Можно предположить, что для праздничной фотографии Камилла позировала во вторник, 14 июля, так как в этом же синем платье с декоративной молнией на груди она приехала в Уилтшир. Там она посетила молодежный центр Youth Action Wiltshire Oxenwood Outdoor Activity Centre и провела церемонию его повторного открытия после пандемии коронавируса.

Герцогиня Камилла в Уитлшире

Примечательно, что дизайнером этого наряда выступила Анна Валентайн, которая сыграла особенную роль в жизни Камиллы. Именно Анна шила несколько лет назад платье для свадьбы герцогини с принцем Чарльзом.

Свадьба принца Чарльза и герцогини Камиллы

Напомним, герцогиня Камилла – отнюдь не Золушка, которая вышла за своего принца, не будучи привилегированной особой. Она старшая из трех детей майора Брюса и Розалинды Шанд. Семья Камиллы происходила из дворянского рода и считалась в свое время одной из влиятельнейших семей Великобритании. Однако если ее супруг – принц Чарльз – станет королем, герцогиня королевский титул не примет. Она станет принцессой-консорт, как монаршая особа, которая не может претендовать на трон.

Остальные интересные факты о Камилле Паркер-Боулз вы можете найти здесь.