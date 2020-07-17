 

В ожидании чуда: Софи Тернер и Джо Джонас на семейном пикнике

17.07.2020, 11:20, Разное

24-летняя Софи Тернер и ее 30-летний супруг Джо Джонас готовятся впервые стать родителями. По данным зарубежной прессы, сын или дочка актеров родится уже этим летом. Пока же супруги наслаждаются компанией друг друга и проводят время с друзьями.

На днях папарацци запечатлели пару во время пикника в одном из самых обычных парков Лос-Анджелеса. Компанию Софи и Джо составили родители Джонаса Пол и Дениз и его младший брат Фрэнки. Семья расставила на зеленой лужайке складные кресла с козырьком и наслаждалась сэндвичами и снэками, принесенными в корзине для пикника.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом Софи и Джо решили устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию. 





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