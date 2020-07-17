Скандалы: На краю демографической пропасти

17.07.2020, 11:17, Разное

В ближайшие 80 лет население РФ может сократиться почти на тридцать процентов — на 40 миллионов человек

Россия семимильными шагами приближается к демографической пропасти на фоне падения рождаемости, которая уже находится значительно ниже порога естественного воспроизводства и продолжает снижаться. В ближайшие 80 лет население РФ сократится на 40 миллионов человек, или почти 30%, прогнозирует группа ученых Университета Вашингтона в исследовании, которое опубликовал The Lancet.

По их оценке, в базовом сценарии к 2100 году в России останется 106 миллионов жителей против 146 млн сейчас.

Пик численности населения Россия прошла в 2017 году, и с тех пор тренд ускоряется вниз, считают исследователи. По их оценке, до конца 21-го века страна в среднем будет терять по полмиллиона человек в год.

Скорость вымирания увеличится почти вдвое по сравнению с той, что сейчас регистрирует Росстат. Согласно официальной статистике, в прошлом году в РФ родилось 1,485 млн человек, умерли — 1,8 миллиона. Естественная убыль населения ускорилась на 47% стала рекордной за 11 лет — 316,7 тысячи человек.

Пандемия коронавируса в 2020-м принесла новый антирекорд — 160,3 тысячи человек за 4 месяца (+8% год к году).

Специальный коэффициент рождаемости в РФ сейчас составляет 1,61 — столько детей в среднем рожает одна женщина. Это значительно ниже, чем среднеазиатских республиках бывшего СССР (3,55 — в Таджикистане, 2,78 — в Туркмении), но все еще выше показателей богатых стран Западной Европы и Азии: 1,33 в Италии, 1,35 в Испании, 1,26 в Сингапуре, 1,24 в Южной Корее.

К концу века рождаемость в РФ упадет до 1,41 ребенка на женщину, в результате впервые за несколько веков Россия выйдет из топ-10 стран по численности населения.

Правительство отчаянно пытается стимулировать рождаемость с помощью нацпроекта «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей, но стагнация экономики, рекордный за 10 лет уровень страха в обществе и падающие 6 лет подряд реальные располагаемые доходы рушат оптимистичные планы.

По данным РАНХиГС, в России продолжают рожать уже многодетные, тогда как ключевой показатель рождаемости — коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину — находится на минимуме с 1999 года (0,66). Люди массово откладывают рождение первенцев, ломая модель традиционной семьи «хотя бы с одним ребенком».

Население планеты в целом по-прежнему растет, а коэффициент рождаемости держится выше 2 — отметки, которая является порогом воспроизводства. Однако фактический показатель — 2,37 — достигается главным образом за счет Африки южнее Сахары, где в среднем на одну женщину приходится 4-5 детей, а в Чаде, Нигере и Сомали — почти 7.

Демографический взрыв в беднейших странах еще четыре десятилетия будет компенсировать спад рождаемости в развитых государствах, обеспечивая рост населения земли, которое достигнет пика в 9,732 миллиарда человек в 2064 году. После чего тренд развернется, и 2100-му году на планете будет 8,785 миллиарда человек, говорится в исследовании University of Washington.

По оценке ученых, 23 страны мира потеряют половину населения в ближайшие 80 лет, в том числе Италия, Польша, Япония, Португалия, Южная Корея, Испания и Таиланд.

Демографический взрыв в Китае уже прошел пик, и численность населения в рабочем возрасте начинается снижаться; Индия выйдет на плато к 2040-му году, после чего также начнет терять рабочие руки.

Максимальный рост численности населения ученые прогнозируют Нигерии — на 765%, или 164 млн человек в ближайшие 80 лет. Далее следуют Чад (+710%, или 108 млн человек) и Южный Судан (+594%, или 59 млн человек).

Миру за пределами Африки предстоит увидеть беспрецедентное старение населения, которое потребует «реорганизации структуры общества», говорит один из авторов исследований Кристофер Мюррей. «Кто будет платить налоги в постаревшем мире? Кто будет оплачивать медицину для стариков? Кто будет за ними ухаживать? Будет ли у людей в принципе возможность когда-либо выйти на пенсию?» — задается вопросами он.