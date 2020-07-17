Скандалы: «Смотрят на нас, как на обезьянок в клетке…»

17.07.2020, 10:14, Разное

Губернатор Хабаровской области Сергей Фургал ответил песней на предъявленные ему со стороны СКР обвинения в организации покушений на конкурентов

Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого СКР в убийствах и покушениях 15-летней давности. При этом в качестве компенсации политику разрешили дистанционно пообщаться с сыном, публично высказать свои претензии к сотрудникам СИЗО «Лефортово» и даже спеть для участников процесса свою любимую песенку. Какую именно, установить не удалось из-за низкого качества видео-конференц-связи. Между тем, СКР раскрыл подробности преступлений, в которых обвиняется губернатор.

Процесс в Мосгорсуде, на котором судья Татьяна Соколова рассматривала жалобы четырех адвокатов Сергея Фургала на его арест, прошел в закрытом режиме. Конспирацию, очевидно, пришлось соблюдать по требованию следователя СКР Юрия Буртового, который еще на заседании Басманного райсуда, арестовавшего господина Фургала в минувшую пятницу, заявил, что обвиняемым и свидетелям по делу уже поступали угрозы, поэтому на судебных заседаниях их лучше оградить от контактов с посторонними. Публичным было только вынесение решения Мосгорсудом, согласно которому жалоба защитников была отклонена, а Сергей Фургал остался под стражей до 9 сентября.

Сам обвиняемый, участвовавший в заседании в режиме видеоконференции, похоже, и не надеялся на удовлетворение жалоб.

Во всяком случае, решения судьи он дожидался без малейших признаков волнения и даже разыграл для собравшихся в зале заседаний небольшой спектакль. Через несколько минут молчаливого ожидания сидящий в железной клетке губернатор встал со скамьи и приказал неизвестному сотруднику СИЗО переставить видеокамеру на штативе в другой угол помещения. «Нехорошо же: люди столько времени с одного и того же ракурса меня разглядывают»,— посетовал он. Когда распоряжение было выполнено, именитый арестант пустился в философские размышления.

От невеселых мыслей чиновника, видимо, отвлекла «картинка» зала в Мосгорсуде, выведенная для него сотрудниками «Лефортово». «Где мои родственники?!» — возмутился чиновник, оглядев присутствующих. Как выяснилось, сын господина Фургала был в зале, но попал в невидимую для арестанта зону. Юноше пришлось пробраться через толпу, встать перед видеокамерой и сделать характерный жест руками, выражающий солидарность с отцом. «Молодец! Мужик!» — похвалил его губернатор.

Очевидно, не зная, как еще скрасить затянувшееся ожидание, Сергей Фургал стал напевать какую-то простенькую песенку. Это вызвало оживление в зале, однако разобрать слова оказалось довольно сложно из-за скромных вокальных способностей исполнителя и откровенно низкого качества аудиосвязи.

Между тем, вместе с песней закончился и запас положительных эмоций арестанта. «Долго мне еще тут сидеть?!» — обратился Сергей Фургал неизвестно к кому. Имел ли он в виду свое видеоприсутствие на процессе или назначенный судом срок ареста в целом, заявитель также не уточнил. В заключительной части выступления Сергей Фургал эмоционально высказал свое отношение к сотрудникам «Лефортово» словами: «Безобразие какое-то» и «Вообще охамели!». Возмущение арестанта было связано с тем, что ему целую неделю не удается получить переданные с воли посылки с продуктами, одеждой и туалетными принадлежностями.

Высказанные клиентом претензии отчасти подтвердила его адвокат Марина Горбачева. Она пояснила “Ъ”, что от общения с журналистами защитников сдерживают не только обязательства о неразглашении материалов предварительного следствия, но и отсутствие контактов с самим Сергеем Фургалом. «За прошедшую с момента ареста неделю нам ни разу не удалось посетить Сергея Ивановича и обсудить с ним линию защиты,— заявила адвокат Горбачева.— В СИЗО «Лефортово» нас не пропускают без разрешения следователя, хотя по закону защитник не обязан согласовывать со следствием свои встречи с клиентом. Все то время Сергей Иванович не получал писем, газет, не мог смотреть новости по телевизору из-за неработающей антенны. То есть, по сути, был лишен всяких связей с внешним миром».

Другой адвокат господина Фургала, Борис Кожемякин, также отказался обсуждать с “Ъ” уголовное дело по существу и материалы прошедшего судебного процесса. Он лишь отметил, что Сергей Фургал не имеет отношения к массовым выступлениям жителей Хабаровска, организованным в его поддержку, не одобряет проявленную его избирателями инициативу и призывает их «вести себя в рамках действующего законодательства». Сам обвиняемый Фургал, по словам адвоката Кожемякина, «готов к сотрудничеству со следствием, поскольку больше, чем кто-либо другой, заинтересован в установлении истины». «Ведь жить с такими ужасными обвинениями нельзя ни губернатору, ни обычному человеку»,— подытожил Борис Кожемякин.

Суть этих обвинений уже после суда раскрыл Следственный комитет.

По данным ведомства, у него имеются «неопровержимые доказательства» причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. Раскрытие этих преступлений, по версии следствия, осложнялось тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Сергея Фургала и его соучастников. Тем не менее в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись «разрозненные показания отдельных свидетелей» о возможной причастности к ним господина Фургала. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о его причастности к организации убийств.

По данным “Ъ”, в этом следствию помог в том числе деловой партнер Сергея Фургала и его жены Николай Мистрюков, которому в четверг Басманный райсуд в закрытом режиме продлил арест до 18 октября. Адвокат Алексей Ульянов отказался подтвердить или опровергнуть факт заключения подзащитным соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой по этому делу, отметив лишь, что у него серьезные проблемы со здоровьем. «Он на один глаз ослеп и хочет, чтобы ему оказывали должную медпомощь»,— отметил защитник.

Между тем, для Следственного комитета, как отметила его представитель Светлана Петренко, очевидно, что решения о совершении убийств принимались «на фоне продвижения» Сергеем Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов.

В СКР сообщили, что убийство Евгения Зори было связано с конфликтом из-за железобетонного завода, которым тот владел, с Сергеем Фургалом. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения в пользу господина Зори. Бывший милиционер Олег Булатов, компаньон Сергея Фургала, по версии следствия, подозревал его в причастности к убийству господина Зори. Опасаясь разоблачения, считает следствие, господин Фургал и организовал убийство Олега Булатова. Устранив неугодного компаньона, считают в СКР, господин Фургал получил и его долю в общем бизнесе — компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Позднее, расширив свой бизнес, господин Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел господин Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Следствие считает, что господин Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт закончился тем, что в гараж, где находился потерпевший, бросили две гранаты, но по счастливой случайности господин Смольский выжил. Также, считают в СКР, «в угоду коммерческим интересам» был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель господина Фургала.

Исполнители преступлений, в организации которых обвиняется господин Фургал, по версии СКР, входили в бригаду «тимофеевские». Ее лидером являлся бывший помощник депутата Госдумы от ЛДПР Фургала криминальный авторитет Михаил Тимофеев (Тимоха), по некоторым данным, находящийся сейчас в розыске. «Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний»,— отмечают в СКР.

Сергей Машкин, Алексей Соковнин

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«Росбалт», 16.07.20, «Секретный свидетель для Сергея Фургала»

Бывшего сотрудника правоохранительных органов, показания которого послужили основой для расследования против хабаровского губернатора, охраняет ФСБ.

«Росбалту» стало известно, после чего Центральный аппарат СКР забрал к себе материалы уголовных дел, в рамках которых был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Поводом для этого послужили показания засекреченного свидетеля, который сейчас тщательно охраняется ФСБ. Он же рассказывает о силовиках, которые развалили эти дела в 2004—2005 годах.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, интерес к делам об убийствах и покушении не случайно возник спустя 15 лет после их совершения. Весной 2019 года развернутые показания дал бывший сотрудник УВД Хабаровского края, который в 2004—2005 годах участвовал в расследовании. Он рассказал, что уже тогда преступления фактически были раскрыты, установлены и исполнители, и «заказчики». В частности, из расследования якобы выходило, что киллерами были члены ОПГ «Моисеевские» Андрей Палей и Марат Кадыров, организатором — Александр Карепов, а «заказ» якобы исходил от Сергей Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова. Однако, по версии свидетеля, тогда ряд руководящих сотрудников силовых структур края заблокировал дальнейшую работу, расследования были приостановлены.

После этих показаний СКР забрал к себе материалы расследований и возобновил работу по ним. По словам источника, имя свидетеля в материалах дела засекречено, он находится под охраной ФСБ.

В свою очередь собеседник, знакомый с ситуацией, считает такие показания несостоятельными. «Оперативный сотрудник через 15 лет вспоминает, что все было установлено в 2005 году. Называет имена людей, на которых нет других доказательств, кроме его слов. Этих людей арестовывают и начинают от них требовать показания на Фургала. Палей, Карепов вину отрицают. Мистрюков вначале отрицал, потом дал показания. Вот и все расследование», — высказывает мнение собеседник агентства.

Как полагает СКР, Фургал и Мастюгин «заказали» убийства бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушение на предпринимателя Смольского. Свидетели и потерпевшие обращают внимание на связи окружения Фургала с действовавшей в Хабаровске и занимавшейся рэкетом, расправами, крышеванием таксистов «Мосисеевской» организованной преступной группировкой. Она была так названа в честь спортивного клуба «Моисей», в котором, среди прочего, занимались Палей и Кадыров. Когда Фургал стал депутатом Госдумы, возглавлявший «моисеевских» Тимофеев был назначен его помощником.

Как уже сообщал «Росбалт», по «горячим следам» в 2005 году оперативники и следователи вышли на Александра Карепова. По версии следствия, он был посредником между Фургалом, Мистрюковым и киллерами из ОПГ. Однако потом произошли весьма странные события.

Было прекращено уголовное преследование Карепова, а расследование дел об убийствах приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 14 лет эти дела пылились в Хабаровске, по ним не проводилось никакой работы. Так продолжалось вплоть до осени 2018 года, когда Фургал избрался губернатором Хабаровского края, обойдя конкурента из «Единой России».

Вскоре старые дела решили реанимировать, их передали в производство следователя центрального аппарата СКР Юрия Буртового. Это самая «тяжелая» артиллерия Следственного комитета — именно этот следователь расследовал дела в отношении Алексея Пичугина, Леонида Невзлина, а также последнее дело в отношении Михаила Ходорковского.

И весь механизм оперативно-следственной работы заработал на полную.

Александр Горячев