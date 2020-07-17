В 2015 году мальчик бесследно исчез из лесного лагеря, бросив любимую игрушку

17.07.2020, 7:01, Разное

10 июля 2015 года Джессика Митчелл и ее жених Вернал Деорр Кунц-старший, проживающие в штате Айдахо, решили всей семьей поехать отдыхать на природу.

С собой они взяли своего 2-летнего сына – Вернала Деорра Кунца-младшего и дедушку Джессики – Роберта Уолтона с его другом Айзеком Рейнвандом.

Поездка планировалась как захватывающее "маленькое приключение", когда они решили остановиться в туристическом кемпинге Тимбер-Крик в Национальном лесу Салмон-Челлис в округе Лемхи, Айдахо. Все пребывали в хорошем настроении особенно мальчик, для которого это была первая поездка такого рода.

От их дома до лесного лагеря было всего два часа езды, по прибытию они установили свой трейлер в одном из размеченных мест для трейлеров и разожгли костер. Потом Уолтон решил отдохнуть в трейлере, а Рейнванд отправился на рыбалку на близлежащий ручей. В свою очередь Джессика Митчелл и ее жених Вернал решили прогуляться по окрестностям (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Оставить мальчика им пришлось на отдыхающего Уолтона и они громко крикнули ему об этом, когда уходили из лагеря. Джессики и Вернала не было всего около 10 минут, им хватило этого, чтобы обойти поляну, а когда они вернулись на свое место, то рядом с трейлером маленького Деорра Кунца-младшего уже нигде не было видно.

Они забежали в трейлер и стали расспрашивать Уолтона где ребенок, а тот ничего не знал об этом. По его словам дверь трейлера была открыта и за прошедшие 10 минут он один раз выглядывал наружу, и в этот момент видел мальчика играющего рядом.

Однако сейчас малыша нигде не было и казалось невозможным для двухлетки, который только-только научился ходить не падая, уйди куда-то далеко за несколько минут. Джессика и Вернал начали осматривать все вокруг, крича и зовя мальчика по имени, но он не откликался и его нигде не было.

Самым странным оказалось то, что когда Джессика и Вернал уходили на прогулку, они оставляли ребенка на одеяле с бутылочкой воды и игрушечной обезьянкой. С этой игрушкой и бутылочкой мальчик практически не расставался и всегда таскал их с собой в руках. Но теперь и обезьянка и бутылочка лежали одиноко на пустом одеяле рядом с трейлером.

Что могло заставить 2-летнего малыша бросить любимую игрушку и внезапно уйти в лес? Джессика и Вернал бесконечно спрашивали себя об этом, пока обыскивали все вокруг на протяжении около получаса. После этого они не выдержали и позвонили в службу 911. Время было 14.30 дня.

Та самая обезьянка и бутылочка

Вскоре на место исчезновения ребенка прибыли полицейские, в том числе с собаками-ищейками. Потом сюда пришли волонтеры и началась большая поисковая операция. Ребенка в том числе искала конная полиция и ездоки на вездеходах. Дайверы проверяли находящееся неподалеку водохранилище и ручей. Около 200 человек просматривали каждый куст и заглядывали в каждую подозрительную щель.

Проходили дни, потом недели. От пропавшего мальчика не было найдено вообще ничего, ни следов, ни клочков одежды. Из-за этого даже возникла версия, что мальчика похитили. Однако в ее пользу не было никаких улик. Место в кемпинге, где остановилась эта семья, было практически безлюдным, как и сам лесной район, а вокруг трейлера не было найдено подозрительных сторонних следов.

Потом появились более зловещие версии о том, что к исчезновению ребенка могли быть причастны его родители и что они якобы пытались замаскировать убийство под исчезновение. Указывалось, что когда Джессика Митчелл звонила в 911, ее голос был довольно сухим и безэмоциональным, она не производила впечатление испуганной матери, у которой только что пропал ребенок.

Другая подозрительная деталь выявилась при опросе предполагаемых очевидцев. Работница небольшого магазинчика для туристов, стоящего возле леса заявила, что в день исчезновения ребенка она видела его с родителями и это было в 8 часов вечера, хотя заявлялось, что мальчик пропал примерно в 2 часа дня. Однако родители ребенка сказали, что это какая-то ошибка и такого не было.

Кроме того при опросе членов семьи выяснилось, что некоторые факты в их рассказах не совпадают, что еще больше усилило подозрение, что они причастны к смерти ребенка. Возникла версия, что мальчик был намеренно убит или погиб от несчастного случая и что родители опасались обвинений в их адрес, поэтому и сочинили историю с пропажей.

Семья мальчика настойчиво и яростно отвергала эти обвинения как нелепые.

Место, где пропал ребенок

В 2019 году собаки нашли в лесу, неподалеку от кемпинга Тимбер-Крик подозрительные кости. История с исчезновением Вернала Деорра Кунца-младшего снова появилась на страницах газет, так как считалось, что это останки мальчика. Однако экспертиза показала, что это кости животного.

С тех пор родители мальчика успели расстаться, а дедушка Джессика – Роберт Уолтон умереть. Никакой дополнительной информации о пропаже этого ребенка больше не появлялось.

Исследователи давно обратили внимание, что в национальных парках США каждый год пропадает без вести подозрительно большое количество людей. Причем многие из них при довольно странных обстоятельствах. Причем чаще всего это были опытные туристы, которые ходили в походы не первый раз и хорошо знали как вести себя в лесу.

Поисковые операции как правило не находили никаких следов этих людей, а служебные собаки не могли взять след. Что происходит в этих местах, до сих пор остается загадкой.