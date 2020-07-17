Огромный рой насекомых, странное существо и необычные тени в доме

17.07.2020, 7:01, Разное

В ночь с 7 на 8 мая 2019 года американка по имени Анджела, из штата Техас, внезапно резко проснулась и заметила рядом со своей кроватью НЕЧТО.

Она описала это как плотную стаю мелких насекомых, которые активно кружили в воздухе между ее кроватью и телевизором.

От этого зрелища Анджела впала в состояние шока, при этом она отмечает, что существа лишь были похожи на рой насекомых, однако она была уверена, что это нечто куда более странное и зловещее.

Этот жужжащий рой гудел на весь дом и маленькая собака Анджелы по кличке Лео тоже была страшно напугана ими. Все стало еще более странным, когда Анджела внезапно ощутила ВЛЕЧЕНИЕ к этому рою, она встала с постели, подошла к насекомым, протянула руку и дотронулась до них.

Она тут же получила легкий удар тока и отпрянула к постели, а "насекомые" после этого внезапно исчезли, словно их и не было.

Вечером того же дня Анджела стала искать специалистов по аномальным явлениям и позвонила популярному американскому исследователю Нику Редферну. Он подробно расспросил у женщины о том. были ли в ее доме и раньше странные происшествия, и вот что ему удалось узнать:

У дочери Анджелы – Денни, была собака по кличке Билли, которая регулярно видела некое невидимое существо в гостиной. Эта собака часто замирала, уставясь в потолок, и пристально смотрела туда. Ее глаза при этом двигались, словно она следила за движениями чего-то, чего не видел никто из людей.

Денни жила совсем в другом доме, однако Ник Редферн решил наведаться и к ней, чтобы тоже расспросить. И он оказался прав, Денни часто становилась очевидцем аномальных вещей в своем доме. Более того, буквально за несколько часов до визита Редферна она видела у себя в доме темную и странную человеческую фигуру, которая стояла за дверью, ведущей на задний двор.

Она видела эту фигуру всего одно мгновение, после чего та исчезла, но этого было достаточно для того, чтобы Денни испугалась и Редферн застал ее в таком испуганном состоянии.

Потом Денни рассказала, что в ее доме также регулярно появляется необычная треугольная тень. Она видит ее на стенах или на потолке. А уголками глаз (периферическим зрением) Денни все время замечала какую-то "дрожащую каплю".

Редферну стало ясно, что с этими людьми происходит что-то тревожное и мрачное. Он связался со своим знакомым экстрасенсом Ким Ракли и посоветовался с ней о том, что могло происходить с Денни и ее матерью Анджелой. И Ракли сказала ему, что вероятнее всего их преследует некая "черная душа", она же сущность темной силы.

Эта сущность исходит из низких уровней астрального плана и может подчинять себе насекомых, которые из-за этого часто ассоциировались как носители темных сил. Также эти сущности могут быть связаны с проклятиями.

К счастью, у Анджелы с тех пор больше не было ничего такого же шокирующего инцидента как те насекомые в спальне. Что потом было с Денни, Редферн не указывает, однако надеется, что злая сила оставила их обоих.