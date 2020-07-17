10 странных фобий, связанных с животными

17.07.2020, 7:01, Разное

Самой распространенной животной фобией среди людей считается арахнофобия (боязнь пауков). Ею страдают по разным данным от 3,5% до 6,1% населения Земли. При этом есть множество других фобий, более мелких по масштабу, но таких же неприятных для их носителей.

10. Ихтиофобия (боязнь рыб)

Это не сколько боязнь рыб как таковых, сколько боязнь нападения с их стороны. Причем причина появления такой фобии в основном загадочна, шансы что на вас нападет в воде щука, очень малы, поэтому эта фобия возникает словно из ниоткуда.

Среди людей, которые живут в жарких странах, достаточно распространена селахофобия – боязнь акул и там она хотя бы обоснована, акулы регулярно нападают на людей в воде.

Возможно, что людей пугает вид рыб – рыбы скользкие, от них неприятно пахнет, и они могут двигаться очень резко и неожиданно. А под водой, если вода не прозрачная, даже относительно небольшие рыбы выглядят неприятным темным движущимся пятном.

9. Кинофобия (боязнь собак)

Страх перед собаками или кинофобия не является иррациональной фобией, так как многие люди подвергались преследованию со стороны собак (особенно бродячих) или собаки кусали их. Возможно также, что этот человек был лишь очевидцем того, как собаки нападали на другого человека, и это его сильно напугало.

Согласно опросам, в США в 2017 году было на 20 миллионов больше собак-питомцев, чем в 2000 году, то есть практически у каждого человека будет друг или знакомый, который держит собаку. Для человека с кинофобией это означает постоянный страх при выходе из дома, ведь они могут встретить человека с собакой на прогулке. Но даже находясь дома, они могут слышать собачий лай с улицы и это вгоняет их в страх.

Чтобы побороть эту фобию, психологи советуют таким людям попытаться поиграть с маленькими щенками или даже завести себе собаку с щенячьего возраста, чтобы постепенно привыкнуть к ней.

8. Айлурофобия (боязнь кошек)

Страх перед кошками также известен под названием гатофобия или фелинофобия. Для такого человека возникают трудности с походом по гостям, ведь у многих людей в доме живут кошки, а также их может испугать даже кошачье мяуканье.

Кошки не так часто нападают на людей, поэтому эту фобию сложно объяснить, но она может возникнуть у человека, которого в детстве сильно поцарапал домашний кот.

Некоторые историки уверяют, что боязнью кошек страдали такие личности как Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт и Александр Македонский, правда признают, что доказательств этому или нет или они косвенные.

7. Алекторофобия (боязнь цыплят)

Орнитофобия это общий страх перед птицами, а алекторофобия это страх перед цыплятами или курами. Это происходит от греческого слова "алектор", что значит "петух".

Чаще всего таким страхом страдают люди, живущие в сельской местности, которых в детстве больно клевали петухи или же их окружало большой стадо кур и они не понимали, как оттуда выбраться.

У таких людей даже курятина вызывает отвращение и эта фобия может распространяться и на других домашних птиц, таких как утки или индейки. Их может напугать даже зажаренная рождественская курица или индейка на столе.

6. Буфонофобия (боязнь жаб)

Как и рыбы, жабы и лягушки связаны с водой и часто рассматриваются из-за этого как отталкивающие, слизистые существа, которые могут быть переносчиками паразитов. При этом жабы могут жить в лесах и некоторые из них ядовиты. Гигантская жаба настолько ядовита, что ее яд может убивать животных и даже людей.

Боязнь жаб также может возникнуть из-за их связи с колдовством и ведьмами. Жабы часто были одним из распространенных ингредиентов колдовских зелий. Даже в наши дни есть люди, которые при виде жабы вспоминают ведьм.

5. Сколецифобия (боязнь червей)

Сколецифобия или гельминтофобия это боязнь любых червей, от дождевых до паразитов. Черви являются важной частью экосистемы, потому что обрабатывают почву, однако на вид они выглядят склизкими извивающимися гадами.

Страдающие такой фобией, боятся ходить по земле, предпочитая асфальт и бетон, они также никогда не возьмут червяка в руки, если их пригласят на рыбалку.

Возможно, что причиной появления такой фобии стало нахождение червяка в пищевых продуктах или наблюдение комка извивающихся червей на природе. Некоторые люди с боязнью червей всюду ходят со специальной бутылкой с ядом, чтобы поливать им червяков и убивать их.

4. Хиропофобия (боязнь летучих мышей)

Люди с хиропофобией боятся выходить наружу в темное время суток, когда наступает период активности летучих мышей. В средневековой Европе считалось, что если летучая мышь залетела в дом, что это является предсказанием смерти. Поэтому в праздник Хэллоуина фигурки летучих мышей можно увидеть повсеместно.

Люди часто считают летучих мышей отвратительными из-за их внешности и кожистых крыльев, кроме того тут играют свою роль мифы о летучих мышах-вампирах.

3. Мелиссофобия (боязнь пчел)

Любой, кого жалили пчелы, знают, как это болезненно, поэтому они инстинктивно при виде пчелы стараются отойти от нее или отогнать. Но у людей с фобией это принимает еще более сильные формы отторжения. У них может возникнуть истерика и приступ паники при виде всего одной пчелы.

Любопытно при этом, что до ужаса боясь пчел, люди с мелиссофобией обычно никак не реагируют на ос или шмелей.

Такую фобию может вызвать и страх перед аллергией, особенно когда в новостях регулярно появляются истории о людях, которые погибли из-за аллергии на пчелиные укусы.

2. Эквинофобия (боязнь лошадей)

Это одна из самых странных фобий, ведь лошади как правило не нападают на людей, очень редко кусаются и вообще одно из самых мирных животных в сельском хозяйстве. Возможно, что такая фобия может возникнуть, когда человек упал с лошади во время езды и получил серьезную травму.

Люди с боязнью лошадей боятся смотреть лошадиные скачки по телевизору, боятся подходить к лошадям и стараются уйти подальше, если где-то видят лошадь.

1. Остраконофобия (боязнь существ в раковинах)

Люди с такой фобией боятся любых морских обитателей с раковиной – устриц, раков, омаров, креветок, лобстеров. Они боятся посещать побережья морей, стараясь отдыхать лишь на реках, потому что там омаров или креветок не встретишь.

Они также никогда не заказывают подобную пищу в ресторанах и им может стать плохо даже от ее вида в меню или на столах других людей.

Известный американский гонщик «Stock Car Racing» Денни Хэмлин страдал от остраконофобии и не знал, от чего она у него появилась:

"У меня есть фобия на лобстеров. Я не знаю, отчего она появилась, я просто не люблю их. Я не могу ужинать, если рядом со мной кто-то ест лобстера. Я не могу даже смотреть на них. Если я вижу его, я думаю, что им лучше выбросить его обратно в воду".