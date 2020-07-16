Звезде “Великолепного века” Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы

16.07.2020, 17:45, Разное

Еще в мае этого года турецкие СМИ писали о том, что 45-летний актер Озан Гювен, известный зрителям по роли Рустема-паши в сериале “Великолепный век”, нашел свою любовь – ею стала девушка по имени Дениз Булутсуз, которая младше своего бойфренда на 17 лет. Якобы Озан настолько очарован, что намерен жениться во второй раз – первой супругой актера была кинорежиссер Тюркан Дерья, которая подарила ему сына Али Атеша. Но любовь Гювена и Булутсуз закончилась слезами – сейчас девушка подает на него в суд, обвиняя в домашнем насилии.

Озан ГювенПо версии Булутсуз, конфликт между ними произошел 13 июня: сначала они начали ругаться в ресторане, затем спешно покинули заведение, и ссора продолжилась дома. По словам Дениз, Озан накинулся на нее с кулаками и начал избивать. Прошло около часа, и только после этого девушке удалось сбежать. Она сразу обратилась в больницу, где медики зафиксировали побои, а позднее пожаловалась в полицию на насильственные действия со стороны Гювена – “ограничение личной свободы” и “умышленное нанесение телесных повреждений”.

Если вина Озана будет доказана, ему грозит от 3 до 13,5 лет тюрьмы. Сам Гювен свою вину отрицает, отмечая, что ссора между ними началась после того, как он сообщил возлюбленной, что они расстаются. Девушка, по его словам, начала наносить себе побои, грозясь испортить Гювену карьеру. И она, и он опубликовали в соцсетях снимки, на которых видны ссадины и синяки.

Дениз Булутсуз Дениз Булутсуз после избиенияСтоит отметить, что это не первая “тюремная” история, в которой фигурируют актеры “Великолепного века”. Ранее актер проекта Аднан Коч был приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Он обвинялся в вооруженном сопротивлении полиции, захвате заложников и незаконном хранении огнестрельного оружия. Задержание Аднана, его брата и еще трех человек состоялось во время антинаркотических операций в провинции Стамбула.