 

Хакеры взломали Twitter-аккануты Билла Гейтса, Илона Маска и других знаменитостей и неплохо заработали на их подписчиках

16.07.2020, 12:20, Разное

Сегодня ночью хакеры захватили контроль над аккаунтами основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, основателя Amazon Джефа Безоса, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, официальными аккаунтами Apple и Uber – в общей сложности более чем над 50 аккаунтами представителей криптосообщества и известных верифицированных пользователей.

В аккаунтах практически одновременно появились похожие записи с призывом присылать биткоины на определенные счета. Мошенники обещали участникам акции, что вернут им криптовалюту назад, но уже в двойном размере.

Каким бы абсурдным не казалось это предложение, все же нашлись те, кто решил проспонсировать мошенников. На кошелек хакеров были переведены в общей сложности 12 биткоинов или более 110 тысяч долларов.

Twitter-аккаунт Илона Маска

Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло,

– прокомментировал произошедшее исполнительный директор Twitter Джек Дорси.

Twitter понадобилось несколько часов, чтобы справиться с хакерской атакой. По данным издания Vice, которые на условиях анонимности связались с представителями мошенников, для проведения атаки хакеры подкупили одного из сотрудников офиса социальной сети, который “буквально сделал всю работу за нас”. В доказательство хакеры выслали в редакцию проекта несколько скриншотов внутренних сервисов компании.

Twitter-аккаунт Канье УэстаTwitter-аккаунт Джеффа БезосаTwitter-аккаунт Барака Обамы





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