Исследователи обеспокоены активностью супервулкана в заповеднике Йеллоустон

15.07.2020, 21:57, Разное

Ученые, которые наблюдают за землетрясениями в североамериканском заповеднике Йеллоустон в США зафиксировали 102 подземных толчка за последний месяц. Эксперты считают, что извержение супервулкана способно уничтожить территорию США.

– Но без паники, это может случиться завтра, а может произойти через сотни тысяч лет. Облако, которое образуется после извержения, может накрыть территорию примерно на тысячу миль вокруг, – говорит американский физик-теоретик Митио Каку.

Последние землетрясения зафиксировали сейсмографическими станциями Университета Юты, работники которых отслеживают природные явления и отвечают за эксплуатацию, а также техобслуживание сейсмической сети Йеллоустон.

Все землетрясения тщательно отслеживаются, так как что ученые опасаются, что они могут спровоцировать извержение супервулкана.

Однако Майк Поланд, возглавляющий Вулканическую обсерваторию Йеллоустон, заявляет, что такое количество подземных толчков за месяц является нормой для этого места. В год эксперты фиксируют возле самого большого в мире вулкана порядка 1,5—2,5 тысячи землетрясений.

После последнего крупного извержения Йеллоустона около 7,5 тысячи квадратных километров покрылись пеплом и выпавшими осадками.