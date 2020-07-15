Живой концерт и узкий семейный круг: принцесса Швеции Виктория отметила день рождения во дворце Соллиден

15.07.2020, 20:55, Разное

День рождения бывает только раз в году, поэтому, даже несмотря на все еще сохраняющиеся из-за пандемии ограничения, кронпринцесса Виктория не стала изменять традициям и устроила скромные празднования в своей летней резиденции, во дворце Соллиден в Эланде. Если обычно на торжестве присутствует почти вся семья Виктории, то на этот раз был ее сокращенный состав. Викторию сопровождали на празднике муж Даниэль, дети – принцесса Эстель и принц Оскар, брат, принц Карл Филипп, и его жена, принцесса София. Кроме того, подданные, которые ранее собирались у ворот дворца и приветствовали принцессу, на этот раз также отсутствовали.

Именинница вместе с семьей позировала фотографам для памятных снимков, а после присоединилась к своим близким на праздничном живом концерте во дворце, на котором также наблюдалось небольшое количество зрителей. В их число вошел и известный шведский легкоатлет Арман Дюплантис, специализирующийся в прыжках с шестом. В ходе вечера он вышел на сцену для получения награды имени принцессы Виктории – он был удостоен этой чести за установление мирового рекорда в прыжках с шестом в феврале этого года. Сам Арман также не забыл про подарок Ее Высочеству: Виктория получила от спортсмена персонализированные кроссовки с вышитым на них ее именем.

Арман Дюплантис, принцесса Виктория, принцесса Эстель и принц Даниэль Арман Дюплантис и принцесса Виктория