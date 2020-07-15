Красные волосы, пикантные формы: Ким Кардашьян представила новую коллекцию своего бельевого бренда

15.07.2020, 19:50, Разное

Пока ее муж Канье Уэст сначала заявляет о своем желании баллотироваться в президенты, потом вдруг сожалеет об этом решении, увольняя 180 человек своего предвыборного штата и вызывая слухи о наличии у него биполярного расстройства, Ким Кардашьян продолжает работать – и умом, и телом. Недавно реалити-звезда представила кадры из новой рекламной кампании своего бельевого бренда Skims, где позирует собственной персоной.

На этот раз Ким продвигает специальную летнюю линию Skims Body, куда вошли трусы с высокой талией, бралетты, кроп-топы, бра и боди привычных для марки оттенков – нюдового, белого, черного и цвета талька.

Skims Body – гладкие и сексуальные базовые вещи, чтобы провести летний сезон стильно,

– говорится в Instagram марки. Коллекция, доступная в четырех цветах и размерах от XXS – XXXXL, поступила в продажу 14 июля по американскому времени, и некоторые модели уже значатся в графе Sold Out.

Напомним, в 2019 году Кардашьян запустила бренд корректирующего нижнего белья всех оттенков кожи Kimono. Через пару дней на нее обрушились с критикой японцы, которые оскорбились подобным использованием названия их национального достояния. В знак протеста в соцсетях стал набирать популярность хэштег #KimOhNo. И спустя неделю Ким сдалась под натиском обвинений, объявив о перезапуске бренда и тем самым мирно уладив конфликт. Она представила бренд Skims, в коллекциях которого есть модели размеров от XXS до 5XL. В феврале этого года бренд Skims вышел на новый уровень – появился в Nordstrom, причем, на открытии в универмаге в Нью-Йорке появилась сама Ким.