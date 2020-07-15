 

Павел Воля, Гарик Харламов, Елена Летучая и другие гости дня рождения Ляйсан Утяшевой

15.07.2020, 11:06, Разное

В ресторане “Шале Березка” прошла вечеринка по случаю дня рождения Ляйсан Утяшевой, которой в этом году исполнилось 35 лет. Изначально, по ее словам, она не планировала громко отмечать юбилей, но ее муж Павел Воля устроил сюрприз и собрал в одном месте всю семью и друзей именинницы. Поздравить Ляйсан в этот вечер пришли Гарик Харламов, Елена Летучая, Елка, Маша Федорова, Вячеслав Дусмухаметов, Даша Гаузер, Наталья Рагозина, звезды проекта “Танцы на ТНТ” и многие другие.

Павел Воля и Ляйсан УтяшеваГарик Харламов, Павел Воля и Ляйсан УтяшеваЕлкаЕлена ЛетучаяЮлия Зиверт с командойЛюблю безмерно. Поздравляю. Тебе сегодня снова восемнадцать!- поздравил Утяшеву Воля, который привез ее на праздник в ретро-автомобиле. Мероприятие в честь юбилея Ляйсан прошло в теплой неформальной обстановке, музыкальным подарком для именинницы и всех собравшихся стало выступление Zivert. Не осталась в стороне от микрофона и Елка, которая исполнила свой хит “Море внутри” – специально для медленного танца Павла и Ляйсан.

Ляйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева и ЕлкаАнтон Пануфник, Ляйсан Утяшева, Максим НестеровичЕлена Платонова и Ляйсан УтяшеваОльга Добровольская – сестра Павла Воли – со спутникомПавел Воля и Ляйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева и Вячеслав Дусмухаметов Маша Федорова и Ляйсан УтяшеваЛаура Джугелия и Майк ЮрчукНаталья РагозинаДаша Гаузер с мужемЮлия ПрудькоАйдан Шинжин, Ляйсан Утяшева, Елена Платонова, Виталий СавченкоПавел Воля и Ляйсан Утяшева



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Илону Маску и Граймс пришлось изменить необычное имя сына: новые подробности

19.05 / Скандалы: Цифровой ошейник

20.05 / Красота убивает

03.07 / Учёные доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект

23.06 / Теотиуакан: сердце таинственной империи

13.06 / Мнение: Время покаяния?

12.04 / Мнение: Сюрпризы мужу устраивала по его интересам

10.06 / Украину втягивают в американские протесты

29.05 / Собянин напомнил о правилах при смягчении карантина в Москве

26.06 / Мнение: Коротко по Ливии. 25.06.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска