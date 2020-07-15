Павел Воля, Гарик Харламов, Елена Летучая и другие гости дня рождения Ляйсан Утяшевой

15.07.2020, 11:06, Разное

В ресторане “Шале Березка” прошла вечеринка по случаю дня рождения Ляйсан Утяшевой, которой в этом году исполнилось 35 лет. Изначально, по ее словам, она не планировала громко отмечать юбилей, но ее муж Павел Воля устроил сюрприз и собрал в одном месте всю семью и друзей именинницы. Поздравить Ляйсан в этот вечер пришли Гарик Харламов, Елена Летучая, Елка, Маша Федорова, Вячеслав Дусмухаметов, Даша Гаузер, Наталья Рагозина, звезды проекта “Танцы на ТНТ” и многие другие.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева Гарик Харламов, Павел Воля и Ляйсан Утяшева Елка Елена Летучая Юлия Зиверт с командойЛюблю безмерно. Поздравляю. Тебе сегодня снова восемнадцать!- поздравил Утяшеву Воля, который привез ее на праздник в ретро-автомобиле. Мероприятие в честь юбилея Ляйсан прошло в теплой неформальной обстановке, музыкальным подарком для именинницы и всех собравшихся стало выступление Zivert. Не осталась в стороне от микрофона и Елка, которая исполнила свой хит “Море внутри” – специально для медленного танца Павла и Ляйсан.

Ляйсан Утяшева Ляйсан Утяшева и Елка Антон Пануфник, Ляйсан Утяшева, Максим Нестерович Елена Платонова и Ляйсан Утяшева Ольга Добровольская – сестра Павла Воли – со спутником Павел Воля и Ляйсан Утяшева Ляйсан Утяшева и Вячеслав Дусмухаметов Маша Федорова и Ляйсан Утяшева Лаура Джугелия и Майк Юрчук Наталья Рагозина Даша Гаузер с мужем Юлия Прудько Айдан Шинжин, Ляйсан Утяшева, Елена Платонова, Виталий Савченко Павел Воля и Ляйсан Утяшева