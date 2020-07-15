Скандалы: Таймырский фронт «Роснефти»

15.07.2020, 10:11, Разное

Получение госкомпанией участков для добычи газа на полуострове тормозится из-за рисков конкуренции с «Газпромом»

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть», желающая получить три газовых участка на Таймыре для производства сжиженного газа, столкнулась с противоречивой позицией профильных министерств. Они опасаются, что в перспективе поставки СПГ нефтекомпании могут вступить в конкуренцию с трубопроводным экспортом «Газпрома». В «Роснефти» эти доводы отвергают, считая, что на рынке достаточно места для нового российского СПГ. Тем не менее «Газпром» в 2016 году уже успешно нейтрализовал предыдущий подобный проект «Роснефти» — «Печора СПГ».

Профильные министерства разошлись в оценках целесообразности лицензирования газовых участков на Таймыре, которые хочет получить «Роснефть» для транспортировки СПГ по Севморпути (СМП) в рамках ее масштабного проекта «Восток Ойл». Речь идет о Дерябинском, Турковском участках, а также участке, включающем Казанцевское месторождение с запасами 128 млрд кубометров газа.

Вопрос о целесообразности наращивания поставок по СМП «необходимо решать с учетом прогнозных оценок экономической ситуации на целевых рынках», следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

По его мнению, «такие оценки должны исключать конкуренцию морских и трубопроводных поставок углеводородов на целевых рынках», а лицензирование запрошенных участков «целесообразно осуществлять после подтверждения наличия гарантированных рынков сбыта».

В секретариате Виктории Абрамченко отказались комментировать переписку, в Минприроды сообщили: «Решение по выставлению участков на торги пока не принято, позиция по данному вопросу формируется». В Минэнерго и «Газпроме» от комментариев отказались, в «Роснефти» на запрос не ответили.

«Газпром» обладает монополией на трубопроводный экспорт газа и неоднократно выражал недовольство планами как «Роснефти», так и НОВАТЭКа по наращиванию экспорта СПГ, утверждая, что такие поставки конкурируют с его собственными и снижают цену на газ.

До недавнего времени эта аргументация касалась Европы и не могла применяться к растущему рынку Китая, однако в конце 2019 года «Газпром» и туда начал поставлять газ по газопроводу «Сила Сибири».

Как следует из июльского письма главы «Роснефти» Игоря Сечина к Виктории Абрамченко, «Роснефть» отвергает наличие конкуренции между СПГ и трубопроводным газом в долгосрочной перспективе. «Роснефть» рассчитывает на рост потребления в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии и рост импортозависимости стран Европы из-за падения внутренней добычи, следует из письма. Господин Сечин считает, что российский СПГ конкурирует лишь с зарубежными СПГ-проектами.

«Газпром» и раньше вставал на пути амбиций «Роснефти» стать производителем СПГ. Так, «Роснефть» собиралась строить завод «Печора СПГ», для чего ей необходима была ресурсная база — крупные месторождения Лаявожское и Ванейвисское в НАО. Однако «Газпром» в 2016 году перебил цену «Роснефти» на аукционе, предложив за эти активы 23 млрд руб., хотя сами месторождения были не нужны монополии. В итоге «Роснефть» отказалась от планов по «Печоре СПГ», выйдя из проекта.

У ведомств есть и иные претензии к предложению «Роснефти» провести аукцион на таймырские участки.

Так, компания выступает за аукцион с особыми условиями: претендент обязан иметь другие добывающие активы в Красноярском крае, а также в будущем должен будет транспортировать добытый газ по СМП на газовозах российской постройки. ФАС с такими условиями не согласна, так как они сужают круг участников аукциона до одной «Роснефти», что «потенциально содержит признаки ограничения конкуренции и может препятствовать развитию газоснабжения региона», следует из письма Дмитрия Кобылкина. Кроме того, Минэнерго считает, что участки, которые хочет получить «Роснефть», могут быть использованы для газоснабжения Норильска и его городов-спутников. Игорь Сечин в своем письме госпоже Абрамченко отвергает этот довод, указывая, что запасов действующих месторождений, которые снабжают Норильск, при текущем уровне потребления хватит на 100 лет вперед. Также, как сообщал “Ъ” 26 июня, Минприроды отмечало, что участки частично расположены на природоохранной территории регионального значения. Однако из письма Дмитрия Кобылкина следует, что, по мнению властей Красноярского края, участки лежат вне ее границ.

Газ «Газпрома» в Европе будет в любом случае конкурировать с СПГ, при этом расположение проекта и география поставок значения не имеют, рассуждает Дмитрий Маринченко из Fitch, даже если СПГ пойдет в Азию, это означает, что в Азию придет меньше СПГ из, допустим, США, который в итоге окажется в Европе и составит конкуренцию газу «Газпрома». «Другой вопрос, что России сложно будет монетизировать свои огромные запасы газа, если не увеличивать присутствие на рынке СПГ»,— поясняет он. Европейский рынок газа, возможно, будет стагнировать или сжиматься из-за развития альтернативной энергетики, в этих условиях важно иметь возможность поставлять газ в различные регионы, а СПГ дает эту гибкость, заключает аналитик.

Дмитрий Козлов