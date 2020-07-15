Представитель правящей партии заявил, что Турция будет закрывать мозаики Святой Софии на время молитвы

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15.07.2020, 7:29, Разное

14.07.2020 

В понедельник, представитель правящей партии Турции  (АКР), заявил, что  после того как президент Тайип Эрдоган превратил музей в мечеть,  мозаики  древней Стамбульской Святой Софии  во время мусульманской молитвы будут закрыты шторами или лазерами.

В другое время  христианские иконы будут открыты для всех посетителей, а вход будет бесплатным, сказал Омер Челик из AKP.

В настоящее время не совсем понятно как  будут работать лазеры.

В пятницу турецкий суд постановил, что преобразование здания в музей в 1934 году было незаконным, и Эрдоган, объявив его мечетью, заявил, что первые молитвы будут проведены в течение двух недель.

Этот шаг вызвал международную критику и обеспокоенность, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО и Папы Римского Франциска, который сказал, что он был оскорблен  этим решением.

Челик заявил на пресс-конференции в Анкаре, что самое большое неуважение к собору Святой Софии было совершено папством.

Он сказал, что православные христиане и собор Святой Софии годами страдали во время «латинского вторжения» во главе с папством в 13 веке, когда крестоносцы грабили собор.

В пятницу Греция осудила это решение, заявив, что оно будет иметь последствия для отношений между двумя странами и для отношений Турции с Европейским союзом. Госдепартамент США заявил, что этот шаг «разочаровывает».

Лидер ультраправой партии Лиги Италии Маттео Сальвини провел демонстрацию у турецкого консульства в Милане, протестуя против этого решения.

«Я бы прекратил всякую финансовую помощь турецкому режиму и раз и навсегда отказался бы от  любой версии  вступления Турции в Европейский Союз, потому что мы выделили более 10 миллиардов евро режиму, который превращает церкви в мечети, и я думаю, что они перешли все границы», – сказал он.

В пятницу ЮНЕСКО заявила, что после объявления Эрдогана,  пересмотрит статус памятника как объекта Всемирного наследия.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара была удивлена ​​реакцией ЮНЕСКО и сообщит ей о дальнейших шагах, которые будут предприняты в отношении собора Святой Софии, которая была византийской церковью в течение девяти веков, прежде чем османы превратили ее в мечеть.

По его словам, Турция чувствительна к защите своего исторического символа. «Мы должны защищать наследие наших предков. Функции могут быть теми или иными – это не имеет значения», – сказал Чавушоглу государственному вещателю TRT Haber.

[Reuters]



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