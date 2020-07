Канье Уэст посвятил песню покойной матери и поделился архивным видео, в котором читает вместе с ней рэп

14.07.2020, 17:17, Разное

12 июля Донде Уэст должен был исполниться 71 год. Она умерла в 2007-м из‑за осложнений после пластической операции. Почтить память матери Канье решил новым треком, написанным специально для нее.

В первой части песни звучит голос Донды, читающей текст песни против полицейского насилия Sound of da Police (1993) американского рэпера и хип-хоп продюсера KRS-One. Потом начинает петь сам Канье:

Мама, мне нужно, чтобы ты меня успокоила / я допустил несколько ошибок, а они продолжают мне их напоминать / я знаю, что у тебя с бабушкой их [ошибок] было достаточно / почему я тогда продолжаю быть таким упрямым, – говорит он в песне.

В клипе к треку используются архивные кадры, в числе которых домашние видео Канье. На одном из них он вместе с мамой читает на их старой кухне рэп, а именно трек Hey Mama со своего второго студийного альбома Late Registration, вышедшего в августе 2005-го. Полную версию этого ролика с оригинальным звуком опубликовала у себя в Twitter супруга Уэста Ким Кардашьян.

In loving memory of my incredible mother on her birthday My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E

— ye (@kanyewest) July 13, 2020

pic.twitter.com/9iYz8t65pd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 12, 2020

Ранее, 5 июля, музыкант и дизайнер сообщил в Twitter, что планирует баллотироваться в президенты США и принимать участие в выборах главы государства, которые пройдут в Америке в этом ноябре. Вскоре в журнале Forbes появилось большое интервью с Канье Уэстом, в котором тот изложил свои политические намерения.

Подробнее о предвыборных обещаниях Уэста можно прочесть здесь, но если коротко, то Канье сравнивает Америку будущего с Вакандой, выступает против смертной казни, абортов и вакцины от коронавируса, называя ее “меткой зверя”.