Александр Невский о кинорынке в Каннах, переносе “Золотого глобуса” и тренировках в горах Калифорнии

14.07.2020, 17:17, Разное

Здравствуйте, друзья! Мир медленно возвращается к нормальной жизни, и Лос-Анджелес не является исключением. Уже можно посещать пляжи, парки и открытые рестораны. Голливуд тоже “оживает” и начинают анонсироваться новые проекты. В данный момент я заканчиваю работу над англоязычной версией моей книги, которая в России вышла под названием “Бодибилдинг и другие секреты успеха”. Но как только я сдам материалы в издательство – сразу приступлю к работе над новым фильмом!

В конце июня состоялся международный Каннский кинорынок, который в этом году проходил в режиме онлайн. Мой проект “Темные мечты”, который уже завершён, вызвал большой интерес у международных дистрибьюторов. Первый трейлер фильма произвёл фурор и в русскоязычном сегменте интернета. Картина рассказывает о наследнице огромного состояния, которая отправляется в романтическое путешествие, но сталкивается со смертельной опасностью. Главную роль играет Бьянка Ван Дамм, а я выступаю продюсером вместе с моим другом Эриком Бреннером (создателем оскароносной картины “Сумасшедшее сердце”, фильмов с Энтони Хопкинсом “Хуже, чем ложь” и “Похищение мистера Хайнекена” и многих других). Кстати, одним из первых зрителей картины “Темные мечты” стал Ник Валлелонга, обладатель двух “Оскаров” за прошлогоднюю “Зеленую книгу” – и наш фильм ему очень понравился!

Александр с Эриком Бреннером и Ником ВаллелонгаСамоизоляция и карантин дали мне возможность найти время для возвращения в журналистику. Я подготовил целый ряд статей, которые эксклюзивно публикуются на официальном сайте премии “Золотой глобус”, в жюри которой я вхожу уже много лет. Также я являюсь членом комитета Голливудской Ассоциации HFPA по просмотру фильмов на иностранном языке, которые выдвигаются на “Золотой глобус”. Наша организация на днях объявила новую дату проведения церемонии: она переносится и пройдёт не в начале января, а 28 февраля следующего года.

Мой режиссерский дебют – боевик “Чёрная роза” – демонстрируется сейчас в Северной Америке на Netflix. Я был рад пообщаться с моим другом и партнёром по этому фильму – очаровательной голливудской актрисой Кристанной Локен, которая известна во всем мире благодаря картине “Терминатор 3: Восстание машин”. Мы обсудили с Кристанной возможное продолжение “Чёрной розы” и обменялись новостями. Все своё время сейчас она уделяет маленькому сыну, которого зовут Тор. Но вскоре, надеюсь, мы вновь встретимся с Локен на съёмочной площадке!

Александр с Кристанной Локен

Я знаю, что тренажерные залы вновь открываются по всему миру, включая Россию. Но многие люди не спешат возвращаться к тренировкам в фитнес-центрах, продолжая опасаться коронавируса. Честно говоря, лично я тоже продолжаю тренироваться дома, а также на свежем воздухе. Ведь на дворе – лето и даже если вы находитесь не в Калифорнии (где тепло и солнечно почти круглый год), следует больше времени проводить на природе. Я совмещаю приятное с полезным и каждую прогулку в горы заканчиваю выполнением нескольких силовых упражнений: отжиманий и подтягиваний. Посмотрите видео, сделанное во время одной из таких тренировок в Калифорнийском парке Раньон Каньон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)19 Июн 2020 в 10:03 PDT

Берегите себя и близких, сохраняйте оптимизм и не забывайте про физкультуру и правильное питание! Всего наилучшего и до скорой встречи на HELLO.RU!