Почему Рамзана Кадырова не наказывают? – Братья Ltd

14.07.2020, 16:44, Разное

«Индейцы» — этим словом российские бизнесмены и политики иногда между собой называют нынешнюю чеченскую элиту. «Обратиться к индейцам» — значит воспользоваться силовым ресурсом и связями чеченского руководства.

Напомним, сегодня «Проект» выпустил расследование «Братья Ltd» о московском бизнесмене Павле Кротове, который, по утверждению издания, распоряжается деньгами и собственностью в интересах главы Чечни Рамзана Кадырова, его близкого друга Адама Делимханова и их друзей. По информации авторов расследования, Кротов как минимум дважды получал доступ к активам на сотни миллионов долларов, действуя в интересах чеченской элиты.

В 2010 году Павел Кротов выкупил у основателя «Евроцемент груп» Георгия Краснянского право требовать у структур Филарета Гальчева, совладельца «Евроцемента», долг в 600 миллионов долларов. Гальчев не мог вернуть деньги Краснянскому, но «мгновенно» отдал долг Кротову, рассказал «Проекту» бывший менеджер «Евроцемента».

О том, что Кротов тогда представлял интересы Адама Делимханова, сообщали источники «Ведомостей», не приводя подробностей. По утверждению «Проекта», долг в 600 миллионов долларов – «это лишь часть денег и собственности, которыми Кротов может распоряжаться для чеченской элиты и ее друзей».

В 2012 году Кротов стал бизнес-партнером Якова Ровнера из подмосковного города Котельники. В тот момент у Ровнера возникли трудности из-за принадлежащего ему участка земли, на котором московские власти решили построить станцию метро. В отношении Ровнера возбудили дело о мошенничестве и организации преступного сообщества, его объявили в международный розыск. Но после того, как Кротов стал его партнером, пишет «Проект», «все уладилось».

Спорную землю купил совладелец строительной компании ПИК Сергей Гордеев, который, предположительно, заплатил за участок 120 миллионов долларов. Кротов получил свою долю от продажи, поскольку стал совладельцем офшора, владевшего участком. Неназванный источник издания утверждает, что одним из условий сделки стало прекращение уголовного преследования Ровнера — сейчас он не числится в розыске.

По информации авторов расследования, помимо земли Павел Кротов стал совладельцем всего бизнеса Ровнера, в том числе рынка «Автогарант» и строительной компании «Синди-М». По оценке «Проекта», все земельные активы компаний, совладельцем которых стал Кротов, оцениваются в 17 миллиардов рублей.

Издание приводит выдержки из электронной переписки Ровнера с неким бизнес-партнером. Подлинность переписки, как отмечает издание, подтвердили технические заголовки писем и нескольких адресатов. Ровнер пишет, что «сам Паша ничего не решает», а все вопросы «надо решать напрямую с Адамом». Фамилия Адама не уточняется, но «Проект» предполагает, что это Делимханов.

Помимо уничижительного звучания, в термин «индейцы» вложена еще пара смыслов, отмечают в «Проекте». Во-первых, чеченская «крыша» действует решительно и дико, как индейская конница. Во-вторых, как индейцы в нынешней Северной Америке,

В Чечне, как в индейской резервации, можно многое из того, что нельзя больше нигде в России.

В 2020 году губернатор Чувашии был показательно уволен за то, что заставлял подпрыгивать за ключами от новой машины офицера МЧС. Спустя пару месяцев замминистра промышленности был демонстративно лишен должности за то, что огрызнулся на полицейского словом «долбанулись!». Конечно, в каждом из этих и еще сотен других кадровых решений Кремля были и другие — скрытые — причины. Но это лишь подчеркивает исключительную устойчивость Рамзана Кадырова, главы Чечни, региона для повседневной жизни в котором «подпрыгивание» перед начальником — это самое малое из всевозможных нарушений норм морали, не говоря о нарушениях Уголовного кодекса. Показное богатство руководства при самом плачевном состоянии республиканской экономики, обвинения в пытках и убийствах, провокационные публичные заявления — ничто из этого не стало основанием для санкций или даже окрика из центра в отношении Кадырова, что сделало 43-летнего чеченского руководителя еще более влиятельной фигурой даже на фоне опытных губернаторов куда более успешных и крупных регионов.

Существует несколько возможных объяснений этой неприкосновенности. Согласно самому распространенному обывательскому взгляду, Кадырова нельзя уволить или наказать, потому что это приведет к коллапсу чеченского примирения — дескать, в республике тут же начнется война, если не против России, то уж точно одних чеченских кланов против других. Еще одна точка зрения состоит в том, что Кадыров и «кадыровцы», то есть подчиненные главе Чечни разного рода вооруженные формирования, — это единственная боеспособная опора режима, «боевая пехота Путина», как называл своих людей сам чеченский вождь. Чеченские формирования отчасти этот тезис подтверждали, воюя на Украине и в Сирии (впрочем, главную российскую боевую силу и там, и там составляли далеко не они). В этой логике Кремль просто не может лишить сам себя верных вассалов, которые могут понадобиться в трудную минуту.

Оба довода в той или иной степени, наверное, верны. Но расследование «Братья Ltd» предлагает еще одно уместное объяснение.

Похоже, чеченские боссы, их номиналы и рядовые бойцы играют важную роль в российской экономике, какой мы ее знаем. Решальщики, теневые договоренности, откаты, запугивание с помощью силовых органов — с помощью всего этого в нашей стране нередко зарабатываются большие деньги. Если бы речь в случае с Кадыровым и Ко. шла только о контроле над авторынками (такой эпизод тоже есть в нашем расследовании)! Но они же решают вопросы на миллиарды долларов, в которых задействованы богатейшие бизнесмены страны, имеющие и без того огромные ресурсы и связи. В расследовании описан эпизод, когда именно чеченская «крыша» улаживала за олигархов имущественные вопросы в Кремле.

Знает ли Путин о существовании «силовой ренты», которой зарабатывают чеченские руководители? Участвуют ли разного рода силовики в их схемах? Для нас эти вопросы теперь стали риторическими. Но из них следует один неутешительный практический вывод: Рамзан Кадыров и его компания — неотъемлемая и, видимо, обязательная часть нынешней системы, она с нами теперь тоже до 2036 года.