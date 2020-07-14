В стиле миллионера: Джанлука Вакки необычно обнародовал пол своего будущего ребенка

14.07.2020, 12:54, Разное

В начале мая 52-летний Джанлука Вакки, который несколько лет назад стал звездой Instagram и получил прозвище “танцующий миллионер”, объявил о том, что его возлюбленная, модель Шэрон Фонсеки, вскоре подарит ему ребенка. Можно представить, какая роскошная жизнь ждет долгожданного первенца миллионера, но пока малыш еще не родился в этот мир, Джанлука старается всячески удивить и порадовать его маму. Так, несколько часов назад Джанлука опубликовал в Instagram видео, на котором они с Шэрон узнают пол их будущего ребенка. Скупиться на этот экспириенс миллионер – как и следовало ожидать – не стал.

Счастливы поделиться с вами этим событием, – подписал ролик Вакки.

Как известно, в последнее время все больше и больше семей предпочитают узнавать пол будущего ребенка в присутствии близких людей и необычным образом: например, лопают шарики, из которых высыпается конфетти розового или голубого цвета; разрезают торт с цветной начинкой; открывают огромную коробку, из которой в небо улетают воздушные шары соответствующего цвета, и прочее и прочее. Но Джанлука Вакки превзошел по оригинальности и размаху всех: он арендовал вертолет (хотя не исключено, что это его собственный). Поднявшись на высоту, вертолет долетел до назначенного места – рядом с взволнованной парой, и выпустил пыль и блестки розового цвета. Таким образом стало ясно – у Джанлуки Вакки родится дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)13 Июл 2020 в 9:14 PDT

В 2017 году Джанлука и Джорджия расстались, после чего появилась информация о том, что миллионер – не такой уж миллионер, как хочет казаться. Итальянский банк BPM наложил арест на его имущество в связи с тем, что тот, увлекшись демонстрацией в соцсетях своей безоблачной богемной жизни, не сумел рассчитаться с долгами. По сообщению издания Corriere della Sera, суд арестовал имущество Вакки на сумму 10,5 миллионов евро – речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе. На эту сумму холдинговая компания Джанлуки First Investments взяла кредит у Banco BPM, кроме того, сам танцор не полностью выплатил заем в 6 миллионов евро другому банку, взяв эти деньги на покупку виллы в Порто-Черво. Отмечается, что свои миллионы Вакки заработал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе – компании Industria Macchine Automatiche (IMA). При этом сам Джанлука не выполняет реальных функций, получая 5 миллионов евро в год за то, что, по его словам, “не вмешивается в управление”.

Подробнее о Джанлуке можно прочитать здесь.