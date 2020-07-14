Скандалы: У российского бюджета заглох нефтегазовый мотор

14.07.2020, 12:29, Разное

По итогам июня Минфин собрал в казну 224,3 млрд рублей нефтегазовых налогов, что втрое меньше, чем в тот же месяц прошлого года (701 млрд рублей)

Рост цен на нефть до уровней выше 40 долларов за баррель оказался бессилен помочь федеральному бюджету России. По итогам июня Минфин собрал в казну 224,3 млрд рублей нефтегазовых налогов. Это втрое меньше, чем в тот же месяц прошлого года (701 млрд рублей) и в 2,6 раза ниже суммы, которую сырьевые компании перечисляли до нефтяного кризиса в январе-феврале (около 600 млрд рублей в месяц), следует из предварительной оценки ведомства.

В пересчете на твердую валюту (3,2 млрд долларов) доходы бюджета от экспорта углеводородов рухнули до уровней начала 2000х.

Хотя российская нефть заметно подорожала — с 31 до 42 долларов за баррель Urals, — на поступлениях Минфина это не отразилось: экспортная пошлина была рассчитана по майским ценам и составляла всего 8,3 доллара за тонну нефти и 4,5 доллара за тонну бензина.

Объем поставок на европейский рынок при этом стал минимальным за 18 лет из-за соглашения ОПЕК+, обязавшего Россию убрать с рынка 2,7 млн баррелей в день.

К нефтяному шоку добавился газовый. Экспорт «Газпрома» в Европу к концу мая падал на 20%, трубопровод «Голубой поток» в Турцию был остановлен на плановый ремонт и уже два месяца стоит пустым. Средняя цена по контрактам по сравнению с прошлогодней обвалилась в два раза и в июне составила 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки рентабельности «Газпрома», которую Fitch оценивает в 105 долларов.

Сборы с несырьевого сектора экономики тем временем вернулись практически на докризисный уровень. В июне бюджет собрал 976 млрд рублей ненефтегазовых налогов — всего на 3 млрд, или 0,3% меньше, чем год назад.

Сборы внутреннего НДС уменьшились на 3 млрд рублей, или 0,6%, до 481 млрд рублей. При этом НДС на импорт удалось собрать даже больше, чем в прошлом году — 218 млрд рублей против 215 млрд.

Общий объем доходов бюджета упал на 29%, до 1,2 триллиона рублей. При этом расходы выросли до рекордных в этом году 1,882 триллиона рублей.

Таким образом, дыра в бюджете составила 36% от его размера: без налоговой выручки остался каждый третий потраченный правительством рубль, или 682 млрд рублей.

Для покрытия дефицита Минфин занял 383,13 млрд рублей на рынке, размещая облигации федерального займа, а еще 203,7 млрд рублей изъял из Фонда благосостояния. Остаток был профинансирован за счет «рублевой кубышки» — депозитов, размещенных в банковской системе.

Впервые с 2017 года федеральный бюджет стал дефицитным второй месяц подряд: за май-июнь Минфин потратил на 1,2 триллиона рублей больше, а полугодие завершил с дырой в 955 млрд рублей.

Пандемия коронавируса и беспрецедентный обвал на рынках нефти и газа перечеркнули 10 лет усилий правительства по сведению бюджета с низкими ценами на нефть: в этом году цена, балансирующая федеральную казну, вырастет до 67 долларов за баррель, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Если же учесть план восстановления экономики за 5 триллионов рублей, который, по словам замглавы Минфина Владимира Колычева увеличит расходы бюджета до 23 триллионов рублей, то цена баланса повышается до 80 долларов, говорит Орлова: это максимум с 2009 года.

Вряд ли правительство готово расходовать деньги с такой щедростью, рассуждает она: новые вливания возможны к региональным выборам в сентябре, но реальный план, скорее всего, заключается в том, чтобы сохранить контроль над расходной частью.