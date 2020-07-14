Звезда “Форсажа” Джордана Брюстер замечена за поцелуями с новым бойфрендом через неделю после новости о разводе с мужем

14.07.2020, 11:45, Разное

Лишь на прошлой неделе, 8 июля, стало известно, что актриса Джордана Брюстер подала документы на развод с мужем, кинопродюсером Эндрю Формом. А после журнал People написал, что пара, которая прожила в браке 13 лет, распалась еще в прошлом месяце и старается сохранять дружеские отношения. Причин расставания прессе представители бывших супругов не указывали. Но, судя по новым фото актрисы, в деле может быть замешана третья сторона: в частности, мужчина по имени Мэйсон Морфит. Несколько часов назад папарацци удалось сфотографировать пару на одном из пляжей Малибу: они страстно целовались, держались за руки и всячески наслаждались морской прогулкой.

Джордана Брюстер и Мэйсон Морфит

Про нового возлюбленного актрисы пока известно немного – его имя и должность: Мэйсон – генеральный директор в крупной компании в сфере инвестиций ValueAct Capital, а ранее состоял в совете директоров компании Microsoft. Судя по романтическим снимкам, Джордана явно знает мужчину не первый день (и даже не первую неделю) и не страдает в одиночестве после расставания с мужем.

Напомним, в июне стало известно, что 40-летняя Джордана и 48-летний Эндрю Фром уже не живут вместе, но продолжают “со всей ответственностью и любовью исполнять свои родительские обязанности, воспитывая вместе своих детей”. У пары двое сыновей: 6-летний Джулиан и 4-летний Роуэн, оба ребенка появились на свет благодаря суррогатной матери.

Джордана и Эндрю поженились в мае 2007 года на острове Невис в Карибском море. Познакомились же они двумя годами ранее на съемках фильма “Техасская резня бензопилой: Начало”, в котором Джордана играла главную роль, а Эндрю выступил в качестве продюсера. Сначала они встречались тайно, а потом роман стал достоянием общественности. Предложение руки и сердца Эндрю сделал через год после начала их романа. Совместная же жизнь после свадьбы была долгое время сопряжена для них с трудностями: Джордана и Эндрю несколько лет пытались зачать ребенка самостоятельно, но в 2013 году решили прибегнуть к помощи суррогатной матери. Так на свет родился старший сын пары Джулиан, а в 2016-м у него появился младший брат Роуэн. С кем именно будут жить дети после окончательного развода Брюстер и Форма – пока непонятно.

Джордана Брюстер и Эндрю Форм со старшим сыном Джулианом, январь 2019 года