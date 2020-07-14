Это официально: Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

14.07.2020, 10:41, Разное

Телеведущая Ирена Понарошку и ее муж Александр Лист, более известный как DJ List, разводятся после 10 лет брака. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы, где в графе “истец” значится фамилия Ирены, а в графе “ответчик” – Александра. По данным портала, Понарошку подала на развод 8 июля, и сейчас документы находятся в рассмотрении.

Ирена Понарошку и Александр ЛистНапомним, в сентябре прошлого года Лист шокировал фолловеров Instagram, опубликовав сразу несколько странных сообщений. В одном из них он подтвердил, что они с Понарошку расстались:

Что происходит с нашей страной? Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому, что я современный, честный и классный? Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил (в России)! Не верьте женщинам… Давайте закончим! Я хочу честности и справедливости! Ирена Понарошку закончила со мной отношения как муж и жена. Я думаю, из-за денег. И… положения в российском обществе. Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее. Все, что она транслирует, жалкая ложь!

Ирена Понарошку и Александр Лист Ирена Понарошку и Александр Лист с детьмиИрена не комментировала эмоциональный пост мужа, но, судя по Instagram, начала жить отдельно от него. Например, зимой она вместе с их с Листом сыновьями – 9-летним Серафимом и 1,5-годовалым Теодором – была в Таиланде и Америке, а затем вернулась в Россию. Александр их в этом путешествии не сопровождал. По сообщению портала мировых судей, 23 июля их ждет следующий этап развода – беседа.