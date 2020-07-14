Мнение: Проверка на верность: бизнес экскортниц – «отлично прошло, подаю на развод»

14.07.2020, 9:25, Разное

Кажется, на первый взгляд – это такая шутка. Проверка мужа на прочность прошла «успешно», он оказался податлив на женский пол. И теперь жена с ним «разводится». Нет, не шутка. Перед вами – типичное преступление. Причем, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Подсудимые – жена и девица-эскортница, которые уже побывали в СИЗО. Но их отпустили до суда.

Муж подал на них заявление. 500 рублей – условная цифра. На нее можно не смотреть. Таких объявлений по сети – сотни. Есть они и во всех крупных социальных сетях, даже рассылка идет. О цене жена и девушка договариваются при встрече, что выясняется в приватной переписке и в распечатках телефонных переговоров по сделке.

Абсолютно неважно, кто муж. Главное, что он – богатый лох из Москвы. Девушки – и жена и эскортница приехали из провинции. Одна – ловить мужей. Другая – половила, как выяснилось, поняла, что ничего не выходит, и влилась в иной бизнес. Сейчас отслеживают ее контакты, есть подозрение, что у этой группы девушек (а она, похоже не одна) целый руководитель мужского пола, читай – сутенер, который и заключал сделки и получал прибыль.

Жертва в этой истории отнюдь не жена, а муж, которого попросту разводят. Сначала он женился на стерве, которая не умеет любить, а только ждет момента, чтобы с ним развестись. А брачный контракт он не заключал, у него ведь любовь, и очередной дурак-мужик в нее поверил. А зачем изменял? Когда соблазняют так активно, удержаться сложно. Это называется, провокация проступка, провокация греха, провокация супружеской измены. В общем, не было бы провокации, он бы и не изменял.

При подаче на развод женой был нанят адвокат и подан иск на раздел всего имущества, а также алименты на совместного совсем маленького ребенка в размере 200 тысяч рублей ежемесячно. Делить предполагалось загородный дом и квартиру в Москве. Деталька любопытная. Муж теперь не уверен, что ребенок – его, и будет делать анализ ДНК.

Дело должно и будет разбираться в суде. Фигурантки уверены, что муж в сговоре со всеми, и использует свои деньги, как рычаги управления следствием и даже судебной системой. Что, конечно, чушь. Просто мужик – явная жертва. А кого он имеет, будучи в браке, – его личное дело. Некоторые семьи вообще так живут. У них так называемые «свободные отношения».

Статья «Вымогательство», само собой.

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