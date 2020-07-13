Швондеры не уходят: У нас есть исторический шанс…

13.07.2020, 21:01, Разное

– У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать, – заявил Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

А вице-премьер Хуснуллин тут же пообещал, что 5 млн семей могут получить жилье уже к 2026 году…

Ну вот, обнулился Путин и спустя 20 лет увидел очередной “исторический шанс”. Опять вариации в стиле Остапа Бендера “Нью-Васюки – столица мира” и “Ударим автопробегом по бездорожью”. Разве что масштаб другой.

К слову, в 1986-м прежняя, советская власть в лице Горбачева обещала, что к 2000 году каждая семья будет жить в отдельной квартире или доме.

А в итоге к этому году мы получили Путина, который въехал пожизненно в апартаменты Кремля. Чтобы уже третий десяток лет рассказывать нам про прорывы, раскачку и шансы.

Дайте срок, и к 2036-му будем слушать в его исполнении про “сосиски сраны”… А с жильём будет то же самое. Как и со всем остальным.

Да к тому же путинское жулье строит жилье такого качества и в таких местах, что покупать его не хочется ни за какие деньги.

Но даже если вам повезло: несмотря на кризис, есть нужная сумма, вы нашли и купили не убитую “вторичку”, то в государстве с обнуленным законом вы не получите никакой реальной гарантии прав, в том числе частной собственности.

Не факт, что спустя годы вам вообще разрешат ее продать, передать по наследству, что вы не лишитесь ее по прихоти “государства”.

Что перед вашим домом не воткнут очередную “свечку” окна в окна, от чего стоимость жилья упадет.

Что не “впаяют” такой тариф на обслуживание, что придется подумать о переезде.

Что в стране усилиями Обнуленыша вообще наступят такие времена, что ваша шикарная квартира не будет стоить ничего, как это, например, уже было в начале 90-х в центре какого-нибудь Ташкента или Душанбе.

Что совершенно нормальный дом вдруг не признают аварийным, чтобы выселить вас. Что местные власти не организуют собянинскую “хреновацию”…

Никакими “бумажками не прикроетесь”, как говорил Сергей Бордюрыч.

Строй в России вроде бы меняется, а Швондеры и Бендеры остаются. При этом мутируют до какой-то чудовищной пошлости и цинизма, оказываясь на самом верху.

СерпомПо