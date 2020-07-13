Иван Ургант поделился редкими снимками жены и дочерей

13.07.2020, 14:18, Разное

Поклонникам Ивана Урганта хорошо известно, что его Instagram-аккаунт обновляется довольно редко, еще реже в нем появляются фотографии его семьи – телеведущий делает исключение из собственных правил лишь в дни рождения дочерей. Но вчера Ургант в хорошем смысле удивил фолловеров, показав снимки со своей женой, Натальей Кикнадзе, дочкой Ниной, которой недавно стукнуло 12 лет, а также дочкой Валерией, которой в сентябре исполнится 5 лет. Семья побывала в новом модном месте Москвы – LOBBY, где предлагают услуги арт-консьержа, а также есть магазин и кафе.

Нина Ургант

Худшая реклама генетического теста,- написал Ургант напротив фото Нины, намекая на то, что она растет его точной копией. Что касается Валерии, названной в честь мамы телеведущего – Валерии Киселевой, в ней поклонники Ивана также видят его черты, а также черты его бабушки – Нины Ургант.

Наталья Кикнадзе с дочкой ВалериейСтоит отметить, что в семейном выходе не принимала участия только старшая дочь Натальи Кикнадзе и падчерица Ивана Урганта – Эрика. Она проживает в Нью-Йорке, учится в школе дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография” и встречается с молодым человеком по имени Муса. В декабре прошлого года Эрика оказалась в центре расистского скандала. Девушка, которая летом отметила 19-летие, с осени начала публиковать кадры с Мусой, но широкой огласке их роман был предан в декабре. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня, и ей пришлось дать им отпор. Отпор хейтерам недавно дал и Иван Ургант, в эфире шоу “Вечерний Ургант” рассказав о том, что одобряет выбор Эрики:

У меня тоже старшая дочь… Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал.

Эрика и Муса