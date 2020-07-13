Скандалы: «Отступать некуда, позади Москва»

13.07.2020, 11:17, Разное

Будут ли свергать Александра Лукашенко по югославскому сценарию?

По мере приближения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 9 августа, обстановка там накаляется. Арестован один из самых серьезных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико. Власти заявляют о предотвращении попытки некоего «майдана», который готовили «кукловоды», находящиеся за границей. Сам Лукашенко довольно прозрачно намекает, что «вихри враждебные» веют на этот раз не с Запада, а с Востока – из столицы главного стратегического партнера. Но возможен ли в принципе «пророссийский майдан» в Белоруссии? Лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко своими глазами наблюдал «цветную революцию» на Украине. Пережив собственный арест и гибель товарищей во время пожара в одесском Доме Профсоюзов, он был вынужден бежать в Москву. Сегодня возглавляемое им Агентство социального инжиниринга занимается теоретическим изучением цветных революций.

— Антон, сегодня много говорят о грядущем майдане в Белоруссии. Возможен ли он?

— Да, конечно. Майдан в Белоруссии возможен. Мы это предсказывали еще два года назад. Тогда мы сделали большое исследование о влиянии Запада на политику в Белоруссии. Мы его передали и самому Лукашенко, и довели до сведения ответственных за это направление в РФ. Но это не нашло никакого отклика ни внутри РФ, ни со стороны Лукашенко. В Госдуме проходил тогда посвященный Белоруссии круглый стол, на котором мы присутствовали. На нем белорусская сторона заявила, что подобные сценарии в Белоруссии невозможны, поскольку Лукашенко все контролирует. Но мы видим, что все те сценарии, которые проигрывались когда-то в Украине, Запад как под копирку осуществляет и в Белоруссии. Запад создал там целую систему социальных инструментов: это НКО, СМИ, социальные медиа, фонды, эксперты, которые раскачивают ситуацию в обществе. Проводя исследования по Белоруссии за последние 2 года, мы определили источники их финансирования.

— Что же это за источники?

— Есть четыре основных источника, все они по линии USAID (Агентство США по международному развитию), которое, кстати, запрещено в Белоруссии. Но оно использует прокладки в Польше, Литве и Латвии. Активно к этому подключаются и украинские организации, финансируемые фондом «Возрождение». Это соросовские структуры, которые тоже в Белоруссии запрещены, но они спокойно работали через прокладки и реализовывали ряд своих проектов. Порядка 20 программ Западом финансируются в Белоруссии, в год на них тратится от 15 до 24 миллионов долларов. Такие деньги Запад, конечно, вкладывает не просто так, а с конкретной целью. Эта цель — подготовка цветной революции.

— Почему же Лукашенко спокойно смотрел на все это и ничего не предпринимал?

— Лукашенко старался делать вид, что он их не замечает, несмотря на их антироссийскую риторику, очень громкую в последние два года, потому что они были к нему лояльны. Но в последний месяц мы видим, что настроения этих организаций резко изменились. Теперь все они выступают против Лукашенко. Систематично наносят по нему удары, активно используя улицу. Включились все социальные медиа, эксперты, блогеры, которые раскачивают ситуацию. Революция невозможна без катализатора. Катализатором белорусской революции станет объявление результатов выборов. В Белоруссии идет подготовка к классическому варианту цветной революции, когда после выборов людей выводят на улицы и захватывают власть.

— Есть мнение, что именно РФ, а не Запад сейчас планирует и готовит Майдан в Белоруссии. Об этом заявил и сам Лукашенко.

— России это не просто объективно не выгодно. Она в результате этих процессов рискует потерять Белоруссию. К сожалению, наших социальных инструментов влияния в Белоруссии нет. Предположим, что происходит Майдан, Лукашенко свергают. Кто приходит к власти? А к власти неизбежно приходят те организации, которые финансировал Запад. Со своими экспертами, политиками, СМИ и НКО. Потому что им принадлежит «улица». А у нас там ничего нет. Когда сейчас пытаются рассказать, что мы основные интересанты свержения Лукашенко, приписывают нам и Бабарико, и все остальное. Но мы даже окончательно не можем определить: Бабарико – это человек РФ или нет. Допустим, он «наш». Но основными бенефициарами все равно будут именно западные структуры. Бабарико никто не позволит взять власть. Если сейчас все НКО выступают за Бабарико, это не означает, что они всерьез хотят, чтобы он стал президентом. Да ни в коем случае! Для них сейчас самое важное – свалить Лукашенко. А потом они свое возьмут.

— Вы делаете такие выводы на основе украинского опыта?

— Они так действуют везде. Я вам приведу пример, как это было в Украине в 2004 и в 2014 году. Они всем нам, пророссийским активистам, говорили: «Да нет, мы ни в коем случае не против России. Наш главный враг – Янукович. Давайте все вместе свергать Януковича». И все мы помним, чем это закончилось. После того, как они свергли Януковича, они принялись за нас. Так что не нужно верить в иллюзию, которую сейчас пытаются создать для нас, что мы получим какой-то результат от этого. Итоги для России могут быть очень печальны. Потому что к власти в Белоруссии после свержения Лукашенко придут как раз радикальные националисты.

— А Лукашенко похож на Януковича?

— Лукашенко идет той же дорогой, которой шел Виктор Янукович. Он полностью повторяет его ошибки. Эйнштейн говорил: «Если вы делаете то же самое и теми же методами, то почему вы считаете, что результат у вас будет другой?» У Лукашенко другого результата не будет. В Украине в 2014 году за три дня до свержения Януковича мы обсуждали его тур по юго-востоку в качестве легитимного президента. Через три дня он все сдает и удирает. Но еще вопрос: будет ли Лукашенко куда удрать?

— В чем ошибки Лукашенко?

— Лукашенко, торгуясь с РФ, сам поддерживал все эти прозападные организации, которые сейчас выступают против него. Делал он это, чтобы показать руководству России, что выбор у него небольшой: либо вы поддерживаете Лукашенко, либо к власти придут вот эти негодяи. Так он торговался, растил их, а теперь они могут его просто-напросто сместить. А нам они хотят продемонстрировать, что они не против России, они только против Лукашенко. Я считаю, что верить нельзя ни в коем случае.

Лукашенко, как и Янукович, считает себя самым хитрым, думает, что может всех обыграть – и РФ, и Запад. Ведь Янукович в 2013 году очень долго торговался с Москвой. Он хотел получить выгодные кредиты, и весь 2013 год он проводил антироссийскую прозападную политику. А потом, когда он выторговал себе определенные условия, он вернулся в Украину и сказал: «все, мы на Запад не идем!» Но это он сказал. А те институты гражданского общества, которые были созданы в Украине, СМИ, общественные лидеры, радикалы, фанаты сказали: «нет, мы идем на Запад». Такой же сценарий может быть и в Белоруссии. История людей ничему не учит.

— Как вы думаете, кто стоит за Бабарико? Он долго работал в структурах «Газпрома». Может быть, это все же российские бизнес-круги?

— Я не знаю, какая группа за ним стоит и кто является его бенефициаром. Я считаю, что его используют западные структуры. Они специально отодвинули чуть-чуть назад своих кандидатов и максимально выставили его против Лукашенко. Заметьте: все, кто еще год назад, полгода назад кричали, что Россия враг, что надо выходить из союзного государства и ОДКБ, теперь переключились и поддерживают Бабарико. Я считаю, что они его используют, как таран, для того, чтобы сместить Лукашенко. А потом его отодвинут и сами возьмут власть. Это настолько простая технология. Есть люди, которые нам здесь в Москве часто говорят: «да нет, все не так, вы ничего не понимаете». В Украине тоже никто ничего не понимал. Я еще в 2011 году приезжал в Москву и говорил: «В Украине готовят радикалов, которые будут нас убивать, может быть, вы будете как-то действовать?» Но мне отвечали: «Ты молодой парень, ничего не понимаешь, у нас там все хорошо». Теперь Украина не только потеряна, но мы еще имеем тлеющий конфликт на Востоке, где гибнут русские люди. Не дай бог, чтобы такое произошло в Белоруссии.

— А Западу нужен пожар в Белоруссии?

— Западу все равно, будет пожар в Белоруссии, не будет. Он ее использует для того, чтобы насолить нам, России. чтобы ослабить нас. Для них сейчас в первую очередь важно, конечно же, сместить Лукашенко. Я вам нарисую сценарий того, как это будет. Если Бабарико допустят до выборов, а в этом нет никакой уверенности, то им главное 9 августа, используя Бабарико как символ, сбить Лукашенко, захватить власть в администрации, а потом объявить перевыборы. На которых они уже будут поддерживать не Бабарико, а только своего кандидата. И этот кандидат победит. Потому что они к этому моменту захватят все структуры власти: парламент, МВД, избирательные комиссии. Все захватят и будут контролировать. Они не позволят пройти никому, кроме их кандидата. Они так всегда действуют. В Украине в 2014 году, даже после бегства Януковича, большинство было наше – «бело-голубые» и коммунисты. Но что они сделали? Они поставили возле парламента людей с оружием и говорили «бело-голубым» и коммунистам, как им голосовать. Коммунисты голосовали против России. Понимаете? Так же и в Минске они поставят радикалов с оружием под парламент и будут заставлять депутатов голосовать так, как им надо. В идеале они вообще сделают Белоруссию парламентской республикой. Потому что у них все низовые политические лидеры уже готовы. А у нас, кроме Бабарико, никого там нет. И это еще вопрос, есть ли он у нас.

Такая же ситуация была и в Армении в 2018 году. За три месяца до событий все говорили: в Армении никогда не будет цветной революции! И за две недели там произошла цветная революция, и экс-президент Серж Саргсян, который стал премьер-министром, отказался от всего. А его партия, которая набрала на выборах 49%, через полгода не смогла пройти в парламент.

— Вы упомянули о «кандидате Запада». Кто он?

— Я думаю, это популярный блогер Сергей Тихановский (тоже арестован – М.П.), которого сначала раскручивали. Но потом они решили сыграть хитро. Я вам приведу пример, как Запад действовал в Югославии в 2000-м году. Тогда социологические исследования показали, что либеральный кандидат не сможет победить Милошевича. Знаете, что они сделали? Их либеральные кандидаты «легли» под сербских патриотов, чтобы те сместили Милошевича. А потом патриотов технично «отодвинули». Вот такой же сценарий будет и в Белоруссии. Для Запада главное – создать единый фронт борьбы против власти.

От автора:

События 2000 года в Югославии получили название «Бульдозерная революция». Поводом к революции стали выборы, в которых от оппозиции участвовал сербский националист и патриот Воислав Коштуница. Оппозиция утверждала, что он победил в первом туре, но ЦИК назначил второй тур. После чего вспыхнули массовые беспорядки и оппозиция взяла под контроль Белград. В ходе беспорядков возник пожар в здании ЦИК, в котором сгорели все документы по первому туру выборов. У прозападной сербской оппозиции был другой лидер — Зоран Джинджич, который позже выдал Милошевича в Гаагу, а затем был убит. «Джинджич — умный, жесткий и адекватный политик с отличными способностями менеджера и организатора. На сей раз, он рассчитал правильно: шансов самому стать президентом Югославии у него нет… Поэтому блок Демократическая Оппозиция Сербии, в который вошли 17 разных партий и один профсоюз, получил другую витрину, другого лидера». – писал сотрудник радио «Свобода» Андрей Шарый, и можно только поблагодарить коллегу за похвальную откровенность.

— Так это было и на Украине в 2014 году. Их эмиссары тогда встречались с нами в Одессе и говорили: нам важно скинуть Януковича, потому что он диктатор. А потом будут выборы, все будет, как люди решат. И как люди решили? Пришли с оружием, сожгли Дом профсоюзов и бомбят Донбасс. Не удивлюсь, что подобное будет и в Белоруссии. Потому что у них там созданы военизированные отряды, как на Украине. Военизированные отряды националистов, которые ненавидят русских. Футбольные фанаты все категорически против России. Мы говорим: если вы финансируете Беларусь, даете кредиты, то потребуйте это закрыть! Это сыграет против нас в будущем. Но никто этого не замечал. Никто не замечал, что в Белоруссии созданы сотни организаций, которые работают против России. Мы всю эту информацию передавали в администрацию президента РФ. Но там посчитали, что они контролируют ситуацию. Так что итоги в Белоруссии абсолютно предсказуемы, к сожалению. Если сейчас Лукашенко удержится, то через 2-3 года все равно слетит. И еще вопрос, захочет ли полиция кроваво разгонять людей. А разгонять придется, потому что люди выйдут, и выйдет много. По моим подсчетам, может выйти тысяч 50. А что он будет делать?

— Арест Бабарико. Правильный ли это ход с точки зрения интересов власти? Ведь неоправданно жесткие действия могут как раз спровоцировать взрыв недовольства. Зачем Лукашенко пошел на это?

— Это только злит людей. Любого злит необоснованный арест. Мы же понимаем, что Лукашенко не замечал Бабарико ровно до тех пор, пока он не стал его конкурентом. Думаю, «батька» сейчас любыми способами будет до августа зачищать улицу, лидеров, функционеров. Уже начали арестовывать блогеров, которые ведут националистические паблики. Но делать это, во-первых, уже поздно. Во-вторых, это только будет подбрасывать дрова в костер. Люди понимают, что все это происходит только потому, что Лукашенко хочет удержаться у власти.

— А Россия все же заинтересована в смещении Лукашенко?

— Думаю, что Москва заинтересована в том, чтобы Лукашенко перестал реализовывать антироссийскую политику в Белоруссии. Я уверен, что если бы РФ была всерьез заинтересована в смещении Лукашенко, на парад его никто бы не пригласил. Но его пригласили. Следовательно, ему дают шанс понять, что он что-то делает не так. И я надеюсь, что он одумается и согласится на определенные условия, о которых говорят в некоторых кабинетах. Понятно, что он будет держаться за власть до конца. Другое дело, захотят ли белорусские элиты быть с ним до конца и тонуть вместе с Лукашенко.

— Вы считаете, что если элиты захотят его сместить, то нет шанса, что ему на смену придет пророссийский деятель?

— Нет. И это надо четко осознавать. Когда сейчас нам рассказывают, как будет классно, если Бабарико выиграет, я говорю: не верьте. Повторяю: никто не позволит Бабарико встать во главе Белоруссии.

— Как же себя вести России в такой ситуации?

— Прежде всего надо понять, что нельзя ввязываться в войну, если у тебя нет в Белоруссии своих инструментов влияния. Цветные революции – это один из элементов гибридных войн. НКО, которые выводят людей на улицы, это один из родов войск. СМИ – это другой род войск. Запад научился их использовать, чтобы создавать в обществе иллюзию, что все выступают против власти. И они могут направлять общественное мнение как в одну сторону, так и в другую. В Белоруссии Западу уже принадлежит вся улица, все СМИ в стране, все эксперты антироссийские. Наша проблема в том, что нам нечего предложить Белоруссии. Мы не можем вывести людей на улицу. У нас нет там мягкой силы, мы проиграем. А Лукашенко в принципе еще имеет хорошие позиции в государстве и так просто сдаваться он не собирается. Будет действовать очень жестко. Я это вижу по его нынешним действиям. Думаю, что мы увидим жестокий разгон.

— То есть лучше все же поддержать Лукашенко?

— Надо добиться от Лукашенко, чтобы он согласился на ликвидацию всех этих институтов, которые созданы и финансируются Западом. Надо его поставить перед выбором: либо мы делаем реальное союзное государство, либо пусть он сам разгребает то, что он же и создал. А создал он себе очень плохие условия. Западу Лукашенко тоже не нужен. Он хочет поставить в Минске свое марионеточное правительство и использовать его против РФ.

— Почему РФ проигрывает Западу даже в ближнем зарубежье?

— Нам надо менять всю политику. «Ресурсная дипломатия», когда РФ дает дешевые энергоносители, а взамен получает якобы лояльное государство, не оправдала себя. В итоге мы выращиваем элиту, которая моментально становится прозападной. А потом теряем и государство. Украинский олигарх Пинчук все свои деньги заработал на том, что продавал в РФ трубы. Все три его телеканала были антироссийскими и в 2014 году стали основными игроками против России. Может быть, мы что-то делаем не так?

Грузию проиграли, Молдову проиграли, Армению проиграли. Украину мы потеряли и не вернем ни при каких условиях. Не поможет никакая «большая сделка», о которой любят говорить в кремлевских кабинетах. А Белоруссию мы сейчас теряем. Если в августе случится Майдан, то у него есть все шансы победить. Потому что от Лукашенко устали элиты. Так что все это может произойти, а потом все будут опять кусать локти.

— О какой «большой сделке» идет речь?

— О большой сделке с Америкой: нам отдают Украину под зону влияния, США уходят оттуда, а мы уступаем некоторые позиции по Китаю, Ближнему Востоку. Но зачем нам чемодан без ручки? На Украине все организовано так, что РФ может туда зайти только на танках. Другого сценария нет. Потому что Запад 20 лет там создавал НКО, СМИ, тратя на это сотни миллионов долларов, а у нас в Администрации президента было мнение, что нет смысла финансировать украинских экспертов и СМИ. Из-за такого подхода Украины уже нет. Российские ведомства, которые отвечали за СНГ, проиграли везде. Белоруссия — это последний рубеж. За ней уже Москва. Если сейчас произойдет цветная революция в Белоруссии, то следующая будет в Москве. И мы проиграем все. Это та правда, которую не любят слышать чиновники. Но от нее никуда не денешься.

Марина Перевозкина